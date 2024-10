Taylor Swift perd 2 millions d’auditeurs sur Spotify après l’approbation de Harris

Les statistiques de streaming de Taylor Swift sont mauvaises.

Swift, depuis qu’il a soutenu la candidate démocrate Kamala Harris plutôt que Donald Trump à la présidence, a perdu plus de 2 millions d’auditeurs Spotify, selon les données partagées par Chartmetric, une société d’analyse de streaming musical.

Voici les chiffres clés : Lorsque Swift a publiquement soutenu Harris dans une publication Instagram le 10 septembre, 94 millions des auditeurs uniques de Spotify avaient écouté au moins une de ses chansons au cours du mois dernier. Un peu plus de quinze jours plus tard, le 27 septembre, le nombre mensuel d’auditeurs uniques de Swift était tombé à 91,9 millions, selon Chartmetric.

Et il convient de souligner que Swift était déjà dans une (relative) crise avant de se prononcer contre Trump.

À titre de référence, Swift a compté 95,9 millions d’auditeurs sur Spotify au cours des 28 jours (la période que Chartmetric et Spotify utilisent pour mesurer un mois) jusqu’au 27 août. Son soutien au ticket démocrate, quelques minutes après le débat présidentiel Trump-Harris. terminé le 10 septembre, n’a pas aidé à inverser sa récente tendance à la baisse.

Les données musicales de Chartmetric portent sur les utilisateurs mondiaux. Il est donc difficile de savoir combien de ces auditeurs perdus provenaient des États-Unis. Spotify, selon son dernier rapport sur les résultats, comptait 246 millions de clients payants et 626 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde.

Et pendant que nous examinons ses données de streaming, ses statistiques YouTube ont également connu une fin d’été cruelle.

Le nombre de personnes visionnant les vidéos YouTube de Swift aux États-Unis a chuté de près de 10 % après l’approbation de Harris, selon les données de Chartmetric. (Swift a vu 102,4 millions de personnes regarder ses vidéos sur YouTube au cours du mois qui a précédé son soutien ; ce chiffre est tombé à 92,5 millions de téléspectateurs mensuels le 27 septembre.) Bien qu’il soit intéressant de noter la volatilité sur YouTube étant donné le récent blocage des vidéos musicales par les populaires artistes, et le fait que YouTube est loin d’être le principal endroit où les gens vont écouter de la musique.

Si vous l’avez manqué, Swift a officiellement soutenu Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dans une publication sur Instagram le 10 septembre.

« Je vote pour Kamala Harris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre », a déclaré Swift. « Je pense qu’elle est une dirigeante ferme et talentueuse et je crois que nous pouvons accomplir bien plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos. »

Le message de Swift – dont la section commentaires a été désactivée – a été « liké » 11 millions de fois à ce jour. Le chanteur « anti-héros » compte 283 millions de followers sur Instagram.

L’approbation de Swift, liée à un site d’inscription des électeurs, a généré plus de 338 000 vues vers la page d’inscription des électeurs.

Trump, quelques jours plus tard, n’a pas mâché ses mots en réponse.

« JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT ! » » le candidat républicain a posté sur Truth Social.

Le soutien de Swift à Harris et Walz est intervenu après avoir reçu des critiques de la part des médias pour son silence politique en 2024.

Début septembre, Glamour se demandait Taylor Swift soutiendra-t-elle Kamala Harris à la présidence ? Salon de la vanité avait posé la même question en juillet, juste après que Harris ait été nommé pour remplacer le président Joe Biden.

Le monde, selon Vanity Fair, attendait « avec impatience de voir si Swift mettrait son poids culturel considérable derrière Harris, le grand espoir nouvellement consacré du Parti démocrate ».

Jusqu’à ce que sa publication sur Instagram la rende officielle, les fans de Swift avaient probablement une idée de la façon dont la pop star penchait pour cette élection. Swift, dans son documentaire « Miss Americana » de 2020, a déclaré à son père qu’elle regrettait de ne pas s’être opposée à Trump en 2016.

« Je dois être du bon côté de l’histoire », a déclaré Swift, en expliquant sa décision de s’exprimer politiquement davantage lors des élections de mi-mandat de 2018.

En 2024, elle a clairement indiqué qu’elle mettrait à profit sa réputation pour soutenir les candidats en lesquels elle croit, même si cela ronge sa domination sur le streaming.