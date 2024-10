Taylor Swift partage une délicieuse mise à jour sur sa vie après un rendez-vous avec Travis Kelce

Taylor Swift annonce une délicieuse mise à jour de sa vie après le rendez-vous avec Travis Kelce

Taylor Swift a ravi ses fans en annonçant une mise à jour majeure de sa vie au milieu de la romance grandissante avec Travis Kelcwe.

Le 15 octobre, la musicienne de renommée mondiale s’est rendue sur son Instagram et a publié une vidéo surprenante dans laquelle elle présentait « The Official Eras Tour Book ».

Le livre présente « les réflexions personnelles de Swift, des photos inédites des coulisses et tous les souvenirs magiques créés avec les fans ».

La déclaration accompagnant la vidéo dit : « Nous lancerons cette semaine la dernière étape du Eras Tour, ce qui est difficile à comprendre. »

Elle a ajouté : « Cette tournée a été une expérience des plus merveilleuses et je savais que je voulais commémorer les souvenirs que nous avons créés ensemble d’une manière spéciale. Enfin, de deux manières en fait. »

Le Amoureux Le chanteur a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer que le livre officiel de la tournée Eras, rempli de mes propres réflexions personnelles, de photos inédites des coulisses, de tous les souvenirs magiques que vous avez apportés chaque nuit ET…. Le département des poètes torturés : Le Les anthologies sur vinyle et CD seront toutes disponibles pour la première fois uniquement chez @Target à partir du 29 novembre. »

Notamment, l’annonce de Swift est intervenue un jour après qu’elle soit allée à un rendez-vous romantique avec son beau Kelce à New York.