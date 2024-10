Taylor Swift partage une annonce sur Good Morning America

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais pour un journalisme de qualité, il faut quand même payer. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Taylor Swift a annoncé qu’un livre contenant des photos inédites de sa tournée record Eras, ainsi que des photos de répétition et des réflexions écrites par elle, serait publié le 29 novembre.

La pop star est apparue dans l’épisode de mardi (15 octobre) de Bonjour Amérique pour partager la nouvelle, puisqu’elle a révélé que son dernier album Le département des poètes torturés : l’anthologie serait disponible pour la première fois sur vinyle et CD, exclusivement dans le grand magasin américain Target.

« Nous lancerons cette semaine la dernière étape du Eras Tour, ce qui est difficile à comprendre », a écrit Swift, 34 ans, dans un communiqué sur Instagram.

« Cette tournée a été l’expérience la plus merveilleuse et je savais que je voulais commémorer les souvenirs que nous avons créés ensemble d’une manière spéciale. Eh bien, de deux manières en fait.

Le livre de 239 pages, au prix de 39,99 $ (30,57 £), contient plus de 500 images, y compris des clichés inédits pris dans chaque segment « d’époque » de la tournée en cours de Swift.

Décrite par l’artiste comme « la rétrospective officielle » de sa série de concerts, qu’elle décrit comme « la tournée la plus merveilleuse de ma vie », elle comprend également des images d’instruments, de décors, de croquis de créateurs et de costumes utilisés pendant la tournée.

Swift a contribué à ce livre avec ses réflexions personnelles et ses notes, écrites alors qu’elle se produisait dans des stades à guichets fermés dans des villes du monde entier.

« Voici la rétrospective officielle de la tournée la plus merveilleuse de ma vie, mon bien-aimé Eras Tour », a-t-elle déclaré dans un communiqué supplémentaire. « Merci aux fans qui sont venus à ce spectacle. C’est vous qui avez fait de The Eras Tour ce qu’il est devenu.

Swift a publié plusieurs « versions » de TTPD, qui est sorti le 19 avril, comprenant des vinyles en édition limitée avec différentes illustrations et des morceaux bonus.

Le nouveau Anthologie version – sortie le « Black Friday » et au prix de 59,99 $ (45,87 £) comprend 35 chansons, dont quatre morceaux bonus acoustiques, et une nouvelle affiche « jamais vue » de Swift. Le vinyle sera également disponible chez Target le 29 novembre.

ouvrir l’image dans la galerie Taylor Swift dans une publicité pour Target ( Taylor Swift/Instagram )

Swift a donné le huitième et dernier spectacle de la partie britannique et européenne de sa tournée Eras en août, où elle a fait venir des invités surprises Florence and the Machine et son collaborateur de longue date Jack Antonoff.

Le concert au stade de Wembley à Londres le mardi 20 août marquait la première fois que Swift interprétait « Florida », son duo avec Welch de Le département des poètes torturéslors d’un spectacle en direct.

Elle a également chanté un duo acoustique de « Death by a Thousand Cuts » de 2019 et « Getaway Car » de 2017, tous deux co-écrits et produits avec Antonoff.

Le mois dernier, elle a suscité la colère du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump en soutenant la candidate démocrate Kamala Harris et son colistier, Tim Walz.

Dans un long post sur Instagram, elle a déclaré qu’après avoir regardé le débat présidentiel, Harris « se bat pour les droits et les causes, je crois ».

Trump a ensuite déclaré « JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT » dans un message en majuscules provenant de son compte Truth Social.