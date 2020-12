Taylor Swift a partagé des détails émotionnels sur sa profonde romance avec l’acteur britannique Joe Alwyn au milieu des spéculations selon lesquelles le couple aurait secrètement noué le nœud.

La star de 31 ans en tête du classement a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle avait épousé Joe, 29 ans, lorsqu’elle a partagé des images de sa nouvelle couverture d’album la montrant dans une robe de mariée.

La star a maintenant expliqué comment elle et Joe se sont liés sur des «chansons tristes» et que l’amour écrit des airs aussi déprimants ensemble.

L’acteur de Mary Queen of Scots, Joe, a figuré sur les deux albums les plus récents de Taylor, Evermore et Folklore, sous le pseudonyme de William Bowery.







S’ouvrant à Zane Lowe sur Apple Music, Taylor a déclaré: «Joe et moi aimons vraiment les chansons tristes. Nous sommes toujours liés par la musique.

«Nous écrivons le plus triste [songs]. Nous aimons vraiment les chansons tristes. Que puis-je dire? .. Ce fut une surprise que nous ayons commencé à écrire ensemble.

« Mais d’une certaine manière, ce n’est pas parce que nous nous sommes toujours liés par la musique et que nous avons les mêmes goûts musicaux. »







Taylor a crédité sa bien-aimée pour avoir introduit la musique dont elle n’avait jamais entendu parler auparavant.

Elle a jailli: « C’est toujours la personne qui me montre des chansons d’artistes et ensuite elles deviennent mes chansons préférées. »

La star a ensuite révélé que Joe était devenu un collaborateur naturel alors qu’ils passaient du temps ensemble pendant le verrouillage.

Elle a dit: « Il ne fait que jouer des instruments et il ne le fait pas de manière stratégique, » j’écris une chanson en ce moment « . Il a toujours fait ça.







« Mais est-ce que je pense que nous aurions franchi le pas de, » Hé, voyons s’il y a une chanson ici. Écrivons une chanson ensemble? » Si nous n’avions pas été enfermés, je ne pense pas que cela se serait produit, mais je suis si heureux que cela se soit produit.

Les commentaires jaillissants de Taylors surviennent au milieu des spéculations selon lesquelles elle a épousé Joe – des rumeurs qui se sont intensifiées après que sa famille a refusé de rejeter les rumeurs.

Lorsqu’on lui a demandé par MailOnline si Taylor avait épousé Joe, sa famille a répondu: « Je suis désolé, je ne vais rien dire. »