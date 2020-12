Taylor Swift a enfin expliqué pourquoi son récent album Evermore a le mystérieux nom «Woodvale» caché dans la pochette de l’album.

La créatrice de musique de 31 ans a plongé les fans dans une frénésie d’excitation lorsqu’elle a déchaîné Evermore plus tôt ce mois-ci – à peine cinq mois après la sortie choc de son précédent album, Folklore.

Les fans sont conscients que Taylor cache parfois des messages et des indices sur sa vie et son travail à travers ses sorties – et beaucoup sont devenus convaincus qu’elle faisait allusion à un troisième album à sortie de choc quand ils ont repéré « Woodvale » mystérieusement écrit dans la couverture de l’album d’Evermore.

Apparaissant sur Jimmy Kimmel Live lundi, la star a finalement clarifié le sens de « Woodvale » – et les fans pourraient être dévastés d’apprendre que cela n’a rien à voir avec un nouvel album.







(Image: JimmyKimmelLive / Twitter)



Taylor a déclaré: «Parfois, je vais trop loin et j’ai fait une erreur.

«Quand je faisais Folklore, j’avais trop peur de même révéler le titre de mon album à mes plus proches coéquipiers et à la direction.

«Je n’ai dit à personne le titre de l’album avant sa sortie.







(Image: JimmyKimmelLive / Twitter)







(Image: JimmyKimmelLive / Twitter)



« Et donc j’ai trouvé un faux nom de code qui avait le même nombre de lettres que Folklore et j’ai choisi un nom aléatoire, j’ai choisi Woodvale. »

Elle a ensuite révélé qu’elle avait fait de fausses pochettes d’albums avec le nom Woodvale qu’elle avait ensuite effacé – et avait oublié de supprimer tout en réutilisant les images pour le disque Evermore.

Elle a dit: « [I] voulait voir à quoi cela ressemblerait sur les pochettes d’album.







(Image: JimmyKimmelLive / Twitter)



«Je les ai simulés, puis j’ai décidé que je ne voulais pas vraiment avoir de titre sur les pochettes d’album et j’ai oublié de supprimer le faux nom de code.»

Malgré le fait que son histoire était vraie à 100%, les fans de la chanteuse ne semblent pas convaincus jusqu’à présent.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « non je ne lui fais pas confiance une seconde », et un autre a tweeté: « au revoir, je choisis de croire que c’est un mensonge pour ma santé. »