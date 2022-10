Taylor Swift parle de Joe Alwyn et de “rumeurs étranges” dans de rares commentaires – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : LRNYC / MEGA

Taylor Swift a donné une mention rare à sa romance de six ans avec Joe Alwyn dans une vidéo Instagram, parlant de la première chanson de son prochain album Minuits. Dans le clip, Taylor, 32 ans, a donné une ventilation de l’ouverture de l’album “Lavender Haze” et a mentionné qu’elle et Joe, 31 ans, ont pour la plupart gardé leur relation privée le vendredi 7 octobre. “Ma relation depuis six ans, nous’ J’ai dû esquiver des rumeurs bizarres, des trucs de tabloïd, et nous les ignorons tout simplement. Donc cette chanson parle en quelque sorte de l’acte d’ignorer ces choses pour protéger les vraies choses », a-t-elle déclaré.

En plus de mentionner que la chanson parlait d’elle et de Joe gardant leur relation privée, Taylor a également révélé où elle avait entendu la phrase pour la première fois et expliqué les origines du dicton. “Je suis tombé sur l’expression ‘Lavender Haze’, quand je regardais Des hommes fous, et je l’ai cherché, parce que je trouvais ça cool, et il s’avère que c’est une expression courante utilisée dans les années 50, où ils décrivaient simplement être amoureux. Si vous étiez dans la brume de lavande, cela signifiait que vous étiez dans cette lueur d’amour qui englobe tout », a-t-elle déclaré. “Je pensais que c’était vraiment beau.”

Alors que Taylor a dit que sa relation avec Joe était l’inspiration, elle a dit qu’elle avait l’impression que la phrase était beaucoup plus universelle que de simplement s’appliquer à sa relation. «Je suppose que théoriquement, lorsque vous êtes dans la brume de lavande, vous ferez n’importe quoi pour y rester et ne laissez pas les gens vous faire tomber de ce nuage. Je pense que beaucoup de gens doivent faire face à cela maintenant, pas seulement comme des “personnalités publiques”, parce que nous vivons à l’ère des médias sociaux et si le monde découvre que vous êtes amoureux de quelqu’un, il va pesez là-dessus », a-t-elle déclaré.

Vendredi, Taylor a également révélé la liste complète des morceaux de son nouvel album, avec tous les titres sur Minuits. Elle avait lentement révélé les noms des pistes chanson par chanson avec elle Minuit Mayhem avec moi série sur les réseaux sociaux. Elle a annoncé le record aux VMA 2022 en août, et il tombera le 21 octobre. Outre sa vidéo sur “Lavender Haze”, Taylor a également sorti un clip similaire parlant de la troisième chanson de l’album “Anti-Hero”, et elle a dit que cela se concentrerait sur ses « insécurités ».

Joe a également été très ouvert sur les raisons pour lesquelles lui et Taylor gardent leur relation pour eux-mêmes. « Nous vivons dans une culture de plus en plus intrusive. Plus vous donnez et franchement, même si vous ne le donnez pas, quelque chose sera pris », a-t-il déclaré dans une interview en avril avec Elle.