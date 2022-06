NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans à l’extérieur du Beacon Theatre de New York applaudissaient Taylor Swift avant son arrivée, entonnant ses chansons avant qu’elle ne monte sur scène.

Cette énergie est restée tout au long de son arrêt au 21e Festival de Tribeca samedi, où Swift a discuté de la transition vers le fauteuil du réalisateur, des nuances de la narration visuelle et de la possibilité de futurs projets de films avec Mike Mills, scénariste et réalisateur de « C’mon, C’mon » et » Femmes du 20e siècle « .

Elle a ensuite surpris les fans avec des invités spéciaux et une performance acoustique.

Ce n’était pas la première fois de Swift sur la scène d’un festival du film – son documentaire Netflix « Miss Americana » a été présenté en première à Sundance en 2020 – mais c’était sa première fois en tant que réalisatrice. Et alors que Swift et Mills comparaient et disséquaient leurs processus, il était clair que c’était un honneur qu’elle ne prenait pas à la légère.

« J’ai toujours pensé que c’était quelque chose que d’autres faisaient », a déclaré Swift à propos de la réalisation. Être sur des plateaux et faire des vidéoclips, « les listes de choses que j’absorbais sont devenues si longues qu’à la fin, j’ai pensé que je voulais vraiment faire ça. »

Son film de 13 minutes, « All Too Well: The Short Film », est le produit de ce processus d’apprentissage. Sorti en novembre aux côtés de son dernier album réenregistré, « Red (Taylor’s Version) », la vidéo a mis des images et une histoire fictive dans une version étendue de « All Too Well », un favori des fans de son album « Red » de 2012. Depuis sa sortie, la vidéo a amassé plus de 67 millions de vues sur YouTube.

Avec le film, Swift a déclaré qu’elle espérait explorer la jeunesse à travers l’objectif de quelqu’un qui est curieux et mature mais qui se retrouve hors de sa profondeur dans une relation. C’est un sentiment auquel elle a dit qu’elle pouvait s’identifier et qu’elle a comparé à entrer dans l’océan.

« C’est tellement amusant, l’idée d’aller si profondément que vos pieds ne touchent pas le sol, mais vous pouvez vous faire emporter », a-t-elle déclaré.

Cette tension était quelque chose qu’elle voulait que les gens ressentent en regardant le couple au centre du film.

« Je voulais que cela donne l’impression que leur chute ensemble était inévitable et que leur séparation était tout aussi inévitable », a déclaré Swift. « Ils ne pouvaient pas s’empêcher d’entrer en collision, et ils ne pouvaient pas s’empêcher d’être démantelés. »

Les acteurs Sadie Sink et Dylan O’Brien étaient les navires de Swift pour exécuter cette vision. En mettant l’accent sur les détails du cinéma, Swift a expliqué pourquoi elle avait recherché Sink et O’Brien spécifiquement pour leurs rôles et les conversations qu’ils avaient partagées lors de la création des personnages. C’était un processus, ont noté Mills et Swift, qui à la fois reflétait et divergeait de celui de l’écriture de chansons.

Sink et O’Brien ont surpris le public à mi-parcours en rejoignant Swift et Mills sur scène, se concentrant sur les motivations de leurs personnages et sur la façon dont Swift les a dirigés pour dépeindre la relation tendue au centre du film.

« Il n’y avait pas de scénario ou de mouvement défini auquel vous deviez vous en tenir, donc il y avait tellement de liberté, et je pense que c’est ainsi que nous avons eu de tels moments réels », a déclaré Sink.

« Elle possède ces qualités innées chez une réalisatrice », a déclaré O’Brien. « La confiance, sa capacité à prendre une décision, sa confiance. »

Swift fait partie de plusieurs conférenciers du Tribeca Festival et de sujets de films du monde de la musique. Le festival s’est ouvert avec « Halftime » de Netflix, un documentaire intime suivant Jennifer Lopez l’année où elle a eu 50 ans et a co-dirigé le Super Bowl.

Le discours de Swift a été l’une des rares apparitions publiques qu’elle a faites cette année, dont la plus récente était son discours d’ouverture à la remise des diplômes de NYU en 2022 – un discours qui, selon Mills, pourrait servir de lettre à un futur réalisateur Swift.

« Dans votre vie – votre vie de réalisateur – vous allez inévitablement mal parler, faire confiance aux mauvaises personnes, sous-réagir, réagir de manière excessive, … Et je ne vais pas mentir. Ces erreurs vont vous faire perdre des choses », a-t-il déclaré. , annotant verbalement le discours de Swift. « Quelle belle chose à dire. »

Reconnaissant son privilège en tant que cinéaste avec une plate-forme existante et la capacité de financer ses propres projets, Swift a déclaré que l’idée de perdre des choses revenait à ce qui a catalysé ce film en premier lieu – le processus de réenregistrement de ses albums, qui a commencé parce que elle n’était pas en mesure de posséder ses enregistrements maîtres.

« Je pense que lorsque je parlais de perdre des choses, cela ne signifie pas simplement perdre », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les futurs projets de réalisation, Swift n’a pas exclu la possibilité de réaliser un long métrage, mais a déclaré qu’elle ne voudrait pas nécessairement que l’échelle de son prochain projet de film soit beaucoup plus grande que celle-ci.

« J’adorerais, » dit-elle. « Ce serait tellement fantastique d’écrire et de réaliser quelque chose. »

Elle est restée fidèle à ses racines lors de la clôture de l’événement, saisissant une guitare rouge pour une performance acoustique de l’extension « All Too Well », ponctuée par les acclamations, les cris et les paroles criées du public.