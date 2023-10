Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Taylor Swift33 ans, a parlé franchement du « slut shaming » et des rumeurs en cours sur sa sexualité dans les notes de pochette de sa nouvelle réédition, 1989 (version Taylor). Dans le communiqué, la désormais milliardaire a révélé qu’elle se concentrait sur ses amitiés avec d’autres femmes en raison des remarques négatives sur sa vie amoureuse, comme le rapporte PERSONNES le 27 octobre. «J’étais devenue la cible de slut shaming – dont l’intensité et l’acharnement seraient critiqués et dénoncés si cela se produisait aujourd’hui», a-t-elle écrit dans les notes.

“Les blagues sur le nombre de petits amis”, Taylor, qui sort actuellement avec la star de la NFL Travis Kelce a continué à écrire. “La banalisation de mon écriture de chansons comme s’il s’agissait d’un acte prédateur d’un garçon psychopathe fou… J’ai dû arrêter ça parce que ça commençait vraiment à faire mal.” Suite aux critiques constantes du public sur la vie romantique de la jeune femme de 24 ans, Taylor a admis qu’elle avait « renoncé » à sortir avec des hommes et qu’elle avait donné la priorité à ses amies féminines.

«Si j’étais vu avec lui, on supposait que je couchais avec lui. Et j’ai donc juré de ne plus traîner avec des hommes, sortir avec quelqu’un, flirter ou tout ce qui pourrait être utilisé contre moi par une culture qui prétendait croire à la libération des femmes mais qui me traitait constamment avec les codes moraux durs de l’ère victorienne », les « anti- Hero », a écrit la chanteuse. Taylor a rompu avec son copain de longue date Joe Alwyn en avril 2023 après une relation de six ans et a commencé à sortir avec Travis le mois dernier.

La gagnante d’un Grammy a ensuite écrit sur sa décision de se plonger dans sa carrière et sur elle-même pendant cette période de sa vie. «J’ai renoncé à sortir avec quelqu’un et j’ai décidé de me concentrer uniquement sur moi-même, ma musique, ma croissance et mes amitiés féminines. Si je ne traînais qu’avec mes amies, les gens ne pourraient pas faire du sensationnalisme ou sexualiser cela, n’est-ce pas ? J’ai appris plus tard que les gens le pouvaient et qu’ils le feraient », a-t-elle poursuivi. Taylor a conclu la lettre spéciale à ses fans avec une expression de gratitude.

“Vous, qui saviez que peut-être qu’une fille qui s’entoure d’amies à l’âge adulte compense son manque dans l’enfance (et ne crée pas un culte tyrannique des filles chaudes)”, a-t-elle écrit. « Toi qui as vu que je me réinvente pour un million de raisons, et que l’une d’entre elles est de faire de mon mieux pour te divertir. Vous qui avez eu la grâce de me laisser la liberté de changer. La femme de 33 ans a annoncé son dernier album réenregistré le 9 août lors de son Tournée des époques. 1989 (version Taylor) est maintenant disponible et comprend une nouvelle version réenregistrée de « Bad Blood » mettant en vedette le rappeur Kendrick Lamar36.