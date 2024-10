Taylor Swift ouvre la deuxième nuit de la tournée Eras à la Nouvelle-Orléans LA | Taylor Swift

« La Nouvelle-Orléans, nous sommes arrivés », a-t-elle déclaré en traversant la scène.

Elle s’est ensuite agenouillée et s’est retournée, pointant du doigt tout le monde dans le public.

« Eh bien, bonjour, La Nouvelle-Orléans », a-t-elle poursuivi. « Je ne vais pas vous mentir les gars… vous m’avez juste fait me sentir vraiment, vraiment puissant. »

Avant que son équipe ne l’aide à enfiler un blazer rose vif pour interpréter « The Man », Swift a dit à ses fans adorés qu’elle ne préférerait être nulle part ailleurs ce samedi soir.

« J’ai la chance de donner un spectacle à guichets fermés devant 65 000 personnes à la Nouvelle-Orléans », a-t-elle déclaré.

Swift a encore de nombreuses époques restantes samedi soir et jouera probablement jusqu’à environ 23 heures. Restez à l’écoute pour des chansons surprises et plus encore.