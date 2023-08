Taylor Swift offre des primes de 100 000 $ US aux chauffeurs de camion Eras Tour

Taylor Swift sort dans « Style ».

À la veille de conclure l’étape américaine de sa tournée Eras extrêmement réussie, Swift a remercié lundi un grand nombre de membres d’équipage qui ont fait de gros efforts sur la route avec elle – parmi eux, les chauffeurs de camion de la tournée – avec un gros bonus.

Swift a stupéfié le personnel de camionnage de la tournée en remettant à chaque camionneur un chèque d’un montant de 100 000 $ US, a déclaré à CNN Michael Scherkenbach, fondateur et PDG de la société de camionnage Shomotion basée à Denver, dans le Colorado.

Shomotion est l’une des deux sociétés de transport utilisées par la tournée, a-t-il déclaré. « Mon entreprise s’occupe du transport de la scène et de la structure, à peu près le squelette auquel tout s’accroche sur la salle de concert. »

Alors que Scherkenbach a refusé de divulguer combien de membres de son personnel ont reçu la prime à six chiffres, il a déclaré qu’il s’agissait d’un total de près de 50 membres des équipes de camionnage combinées.

Le montant « généreux », a-t-il dit, dépasse de loin le bonus standard attendu. « Le montant typique est de 5 000 à 10 000 dollars US chacun. Donc, cette grande quantité est incroyable.

Mais plus que cela, Scherkenbach a déclaré qu’il s’agissait d’une somme d’argent «qui change la vie».

« Ces hommes et ces femmes, ils vivent sur la route. Ils dorment pendant la journée et travaillent toute la nuit », a-t-il déclaré. « C’est une tâche épuisante. Ils quittent leurs familles, leurs jeunes enfants pendant des semaines. Pour la tournée de Taylor, ils ont été absents de chez eux pendant 24 semaines.

Recevoir 100 000 dollars est un acompte sur les frais de scolarité d’une maison ou d’un collège pour un enfant, a-t-il déclaré. « Écoutez, un salaire équitable ne vous met pas en mesure d’acheter une maison. Mais cela ouvre cette possibilité.

UNE RENCONTRE SURPRISE

Scherkenbach a déclaré que ses chauffeurs étaient sidérés lorsqu’ils ont été appelés à ce qu’ils pensaient être une réunion de production de routine avant un concert. C’était tout sauf ça.

« Nous sommes à LA et je convoque une réunion lundi pour passer en revue le récapitulatif des concerts de LA cette semaine au SoFi Stadium », a-t-il déclaré. Puis le père de Swift, Scott Swift, a fait une visite surprise.

La « famille Taylor est toujours présente et gentille avec nos pilotes, mais Scott ne mène généralement pas le meeting », a déclaré Scherkenbach. « Scott a prononcé un discours disant qu’il en avait discuté avec Taylor et ils ont pensé qu’il était juste que tout le monde reçoive un bonus. Taylor a insisté pour écrire une note manuscrite à chaque conducteur et [added] un cachet de cire sur l’enveloppe avec son monogramme.

Chaque enveloppe indiquait le montant de la prime. « Les pilotes ne voulaient pas être trop grossiers et regarder ça. Mais l’un d’eux a regardé et a pensé qu’il s’agissait de 1 000 dollars américains, un autre conducteur a vu qu’il s’agissait de 10 000 dollars américains, puis le troisième a dit : « Eh bien, ça doit être une blague ! » », a déclaré Scherkenbach. Après la lettre, les chèques ont été remis avec le document fiscal correspondant.

En plus de son personnel, Scherkenbach a déclaré que d’autres membres de l’équipe de tournée, y compris ceux de la restauration, de la vidéo, de l’audio et de l’éclairage, ont également reçu des primes.

CNN a contacté Swift pour un commentaire.