Taylor Swift offre à Donna Kelce une épaule sur laquelle pleurer alors que Travis et les Chiefs célèbrent leur QUATRIÈME place au Super Bowl en cinq saisons… et même les Swifties se mettent dans l’ambiance : ” JE PLEURE VRAIMENT ! “

Donna Kelce a déjà vu ses fils jouer dans quatre Super Bowls, mais elle a néanmoins été submergée par l’émotion après la victoire de Travis au Championnat AFC des Chiefs de Kansas City contre les Ravens à Baltimore.

Naturellement, Taylor Swift lui a prêté une épaule sur laquelle pleurer.

Les caméras du réseau NFL ont filmé la petite amie de Travis Kelce et sa mère en train de s’embrasser à la suite de la victoire 17-10 de dimanche – un match au cours duquel l’ailier rapproché des Chiefs a battu le record de carrière de Jerry Rice pour les réceptions en séries éliminatoires. Bien que Travis ne soit pas sur la photo, son père Ed l’a gentiment remplacé, se tenant bras dessus bras dessous avec Swift avant que la pop star ne remarque que Donna était submergée par l’émotion.

“Bras dessus bras dessous avec Ed pour serrer Donna dans ses bras une fois qu’elle remarque qu’elle pleure, je pleure réellement”, a écrit un fan de Swift sur Twitter.

Les Chiefs de Travis accèdent désormais au Super Bowl LVIII à Las Vegas, où Kansas City espère devenir la huitième équipe à remporter des trophées Lombardi consécutifs. Et si les Chiefs pouvaient battre les 49ers de San Francisco, légèrement favoris, le 11 février, la famille Kelce aurait sa quatrième bague au Super Bowl, après celle de Jason avec les Eagles il y a six ans, ainsi que celle de Travis à la fin de la NFL 2019 et 2022. saisons.

Donna Kelce pleure sur l’épaule de Taylor Swift après la victoire des Chiefs dimanche

Swift a également jeté une épaule autour du grand Ed Kelce alors que Donna essuyait ses larmes de joie

Travis Kelce fait la fête avec Taylor Swift après une victoire 17-10 contre les Ravens de Baltimore

Donna n’était pas la seule à célébrer la victoire avec Swift. Travis et Taylor ont été vus en train de s’embrasser sur le terrain à Baltimore après la victoire.

Depuis, d’autres images ont émergé de Swift et Donna à la recherche d’Ed et Jason dans la folie d’après-match sur le terrain.

Finalement, elle rencontrerait Jason, mais pas avant qu’il ait parlé avec DailyMail.com, faisant l’éloge de Travis après que son frère ait atteint son quatrième Super Bowl en cinq ans.

Le centre des Eagles de Philadelphie a regardé depuis les tribunes aux côtés de Swift alors que l’ailier rapproché effectuait 11 réceptions et marquait un touché dans une atmosphère raréfiée à Baltimore.

Les deux frères se sont ensuite embrassés sur le terrain, Jason disant à Travis de « finir cette mère *** ».

Quelques minutes plus tard, le joueur de 36 ans – qui a suggéré qu’il pourrait prendre sa retraite après cette saison – a déclaré à DailyMail.com : “Chaque fois que vous êtes dans cette atmosphère, mec, c’est vraiment difficile de ne pas vouloir continuer à faire ça.”

Taylor Swift regarde le deuxième quart-temps du match de championnat de l’AFC

Pour la famille Kelce, c’est son cinquième Super Bowl. Cependant, c’est la première fois de Taylor avec Travis.

Il a ajouté : « Le jeu continue d’être difficile à jouer – égoïstement, physiquement. C’est un sport épuisant et il est difficile d’y jouer à mesure que l’on vieillit… (mais) c’est difficile. C’est vraiment dur. Je serai honnête avec vous.

Jason a goûté à de telles occasions au cours de ses 12 années avec les Eagles. Il a remporté le Super Bowl en 2017 et a affronté son frère lors de la finale de l’année dernière. Lorsqu’on lui a demandé comment cela se comparait à vivre un match de cette ampleur depuis les tribunes – plutôt que sur le terrain – il a répondu : « J’ai eu ma part sur les terrains et j’ai eu ma part dans les tribunes.

« Et chaque fois que vous regardez le football des séries éliminatoires, il y a quelque chose de tellement magique là-dedans. Il y a quelque chose de tellement surréaliste là-dedans. Et tout le monde là-bas – dans le stade et sur le terrain – sait qu’il s’agit d’une situation unique.

Swift est un incontournable à l’écran lors des émissions des Chiefs depuis que sa relation avec Travis a été rendue publique en septembre, mais la mégastar de la pop a décidé qu’elle en avait assez de l’attention dimanche.

Tout en encourageant Travis et les Chiefs lors du passionnant championnat de l’AFC à Baltimore, Swift a été montré devant la caméra pendant plusieurs secondes par CBS pour une promo des Grammys.

Jason Kelce a déclaré qu’il aurait du mal à prendre sa retraite après avoir vu son frère Travis atteindre le Super Bowl

Swift a remarqué qu’elle était à l’écran et a semblé prononcer les mots « partez s’il vous plaît » par la suite, depuis la suite d’où elle, Jason Kelce, Donna Kelce et d’autres VIP encourageaient les chefs.

Les fans ont offert un large éventail d’opinions sur sa réaction apparente.

“Même elle sait qu’ils en font trop”, a écrit l’un d’eux sur X.

“Préparez-vous pour un Super Bowl rapide”, a ajouté un autre, avec les Chiefs en tête. “La NFL en avait vraiment besoin, elle a peut-être à elle seule sauvegardé le produit et les notes.”

Un autre a déclaré : « En fait, ils ont été plutôt calmes quant à la couverture rapide de ce match. C’est étrange.’

D’autres fans ont interprété Swift comme disant “Oh, les Grammys” au moment où elle s’est vue à l’écran. Les prix de musique auront lieu le week-end prochain.

C’est le 12e match des Chiefs auquel Swift participe cette saison depuis qu’elle et Kelce sont devenus le couple le plus célèbre d’Amérique.

Taylor Swift était aux côtés de Jason dans les tribunes du stade M&T Bank à Baltimore dimanche.

Swift a été projetée sur grand écran au stade Gillette lorsque les Chiefs ont affronté les Patriots au cours de la saison régulière en décembre, et Kelce a également critiqué les « Brads et Chads » qui l’ont huée sous les acclamations.

“Je dirai ceci, ils ont montré Taylor au match… vous ne voyez pas une base de fans entière d’une équipe locale devenir folle pour quelqu’un qui porte les couleurs de l’équipe adverse”, a-t-il déclaré sur “New Heights”.

“Cela montre à quel point cette fille est incroyable. Ils sont devenus complètement fous quand ils ont montré Taylor à l’écran, oui.”

« Il y avait peut-être quelques Brad et Chad qui huaient, mais pour la plupart, tout le monde hurlait pour elle. J’essayais de garder ça cool, je me disais ‘ne montre pas tes cartes’.