Taylor Swift occupe les 10 premières places du Billboard Hot 100 et annonce une tournée

Taylor Swift a déclaré mardi qu’elle repartait en tournée, car elle occupe toutes les 10 premières places du Panneau d’affichage Hot 100 avec des chansons de son nouvel album “Midnights”.

Elle est la première artiste à réaliser l’exploit Billboard. Son album a connu un énorme succès depuis sa sortie à minuit le 21 octobre. La chanson “Anti-Hero” occupe la première place, suivie de “Lavender Haze” et “Maroon”. Deux vidéoclips officiels pour “Bejeweled” et “Anti-Hero” ont cumulé plus de 60 millions de vues sur YouTube depuis la sortie de l’album.

Swift a également annoncé sa prochaine tournée, sa première en près de cinq ans. “Taylor Swift | The Eras Tour” est prévu pour 27 dates dans les stades américains à partir de mars. Swift a déclaré que les dates internationales seront bientôt annoncées. Elle l’a décrit comme “un voyage à travers toutes les époques musicales de ma carrière”.

Sa tournée “Reputation” en 2018 battu des records à l’époque.

En plus de “Midnights”, Swift n’a pas encore tourné avec ses albums “Folklore” et “Evermore” qui sont sortis en 2021. Elle a également sorti “Red (Taylor’s Version)” et “Fearless (Taylor’s Version)” la même année, comme elle cherche à récupérer les droits sur ses premières œuvres.

Swift a un querelle en cours avec les directeurs musicaux Scooter Braun et Scott Borchetta. Borchetta’s Big Machine Records a sorti tous ses albums jusqu’à “Reputation” en 2017. Elle a dit que leurs pratiques commerciales étaient de l’exploitation.

“Pendant des années, j’ai demandé, plaidé pour avoir la chance de posséder mon travail. Au lieu de cela, on m’a donné l’opportunité de me réinscrire chez Big Machine Records et de” gagner “un album à la fois, un pour chaque nouveau que j’ai rendu”, Swift a écrit dans un Article Tumblr en 2019.

“Midnights” est sorti sous Republic Records, une filiale d’Universal Music Group, et a été produit par Jack Antonoff de Swift and Bleachers.