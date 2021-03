Taylor Swift ne reprogrammera pas les spectacles reportés du ‘Lover Fest’

En avril dernier, Swift a annulé toutes les apparitions en direct et les performances pour le reste de l’année dans ce qu’elle a dit être un effort pour empêcher la propagation de Covid-19.

« Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas reporter les émissions que nous avons reportées », a-t-elle écrit vendredi. «Bien que des remboursements soient disponibles depuis que nous avons reporté pour la première fois les spectacles du Lover Fest, vous êtes nombreux à avoir accroché vos billets et moi aussi je me suis accroché à l’idée que nous pourrions reprogrammer.»

Swift rejoint d’autres artistes qui ont annulé ou reporté des dates de tournée, tels que Justin Bieber, Niall Horan et Bad Bunny.

Taylor a déclaré dans sa déclaration qu’elle était déçue de devoir annuler.

« Il s’agit d’une pandémie sans précédent qui a changé les plans de tout le monde et personne ne sait à quoi ressemblera le paysage des tournées dans un proche avenir », a-t-elle écrit. « … Tu me manques terriblement et j’ai hâte que nous puissions tous être à nouveau ensemble en toute sécurité. »

Bien que n’ayant pas pu voir les fans en direct, Swift les a surpris plus tôt dans le mois en annonçant qu’elle sortira un réenregistrement de l’un de ses premiers albums, « Fearless », le 9 avril.

Elle a déjà sorti « Folklore » et « Evermore », deux albums réenregistrés qui sont tous deux sortis pendant la pandémie.

Malgré l’annulation de ses émissions reportées « Lover Fest », Swift a reçu six nominations aux Grammy Awards, avec le potentiel de remporter l’album de l’année pour 2021.