Taylor Swift n’aurait pas dû céder à la brigade de positivité corporelle – nous ne devrions jamais célébrer l’obésité ou trouver des excuses

L’UNE des pop stars les plus puissantes de la planète, Taylor Swift s’est attaquée à Trump, au lobby des armes à feu, aux homophobes, aux anti-avortement et aux ex de la liste A.

Avant de se retrouver face à face – ou plutôt face à bajouer – avec un ennemi insurmontable : la brigade Bo-Po (body positive).

Taylor, 32 ans, a été accusée de fat shaming dans sa dernière vidéo Anti-Hero Crédit : Getty

Accusée de fat shaming dans sa dernière vidéo Anti-Hero, qui la montrait debout sur une balance portant le mot « Fat », elle a été monstruée.

Bien qu’elle ait précédemment parlé honnêtement de ses propres troubles alimentaires, elle a néanmoins été mâchée et avalée entière par des gens qui pensent que nous devrions être heureux à n’importe quelle taille.

Taylor a été critiqué pour son programme prétendument «gros phobique» dans un nouveau clip vidéo Crédit : Taylor Swift Productions

Même obèse morbide. Même obèses hors de la maison.

Les critiques des médias sociaux n’ont pas tardé à se dandiner. « 100 % de sourds.

Le fat shaming est bien trop normalisé et persistant.

Les célébrités n’ont pas besoin de s’entasser », a observé un « fan ».

“Être grosse n’est pas une mauvaise chose et en cinq secondes de votre vidéo, vous avez renforcé l’idée que c’est le cas”, a affirmé l’influenceuse de TikTok Reyna Cohan dans un article désormais viral.

“Dire qu’avoir un corps comme le mien est l’une de vos plus grandes peurs me déshumanise davantage, moi et mon corps”, a déclaré quelqu’un d’autre, tandis qu’un autre observateur a fait remarquer que la scène est “un exemple de la façon dont la grossophobie est insidieuse et décontractée”.

Taylor, qui a tourné et réalisé le lapidaire Anti-Hero, s’est déplacé rapidement.

Elle a rapidement supprimé le mot offensant – “gros”.

Sauf qu’à ce moment-là, il était trop tard.

La foule de la culture d’annulation avait gagné.

Taylor, qui compte 229 millions d’abonnés sur Instagram et ne suit absolument personne, a montré qu’elle était, après tout, un peu un mouton.

Mais qui peut lui en vouloir ?

Au cours des huit dernières années, la suralimentation a tué plus de personnes que le tabagisme.

Aujourd’hui, près d’un quart de tous les décès sont dus à l’obésité et celle-ci provoque, entre autres, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Nous ne devrions absolument pas le célébrer ou lui trouver des excuses (conditions thyroïdiennes et/ou maladie à part, évidemment).

Les gens ont eu honte d’arrêter de fumer, mais nous ne pouvons pas faire honte aux gens d’arrêter de manger parce que, contrairement aux cigarettes ou à l’alcool, c’est essentiel.

C’est un sujet délicat, chargé de sensibilités émotionnelles.

Mais il ne s’agit pas de frapper la positivité corporelle.

Il s’agit de priver une jeune femme de sa propre expérience.

Dans un paysage culturel ultra-éveillé obsédé par la «vérité» d’un individu – merci Meghan – pourquoi Taylor n’a-t-elle pas été autorisée à exprimer la sienne?

“Anti-Hero est l’une de mes chansons préférées que j’ai jamais écrites”, a-t-elle déclaré lors de la promotion de son récent album.

“Je ne pense vraiment pas avoir approfondi mes insécurités dans ce détail auparavant.

Cette chanson est une visite guidée de toutes les choses que j’ai tendance à détester chez moi.

Alors oui, j’aime beaucoup Anti-Hero parce que je pense que c’est vraiment honnête.

Dans un monde de filtres, de charges et de faux, Taylor était réel.

Comme PMT, se soucier du poids est une partie tragique mais très réelle de la psyché féminine.

Pas de manière irrégulière, je gémis à des amis que je me sens gros.

Objectivement, je ne le suis pas mais, quelle qu’en soit la raison — sociétale, deux bouteilles de vin et un Magnum au caramel salé ou le moment du mois — c’est ce que je ressens.

Mais parce que je ne suis pas une superstar mondialement connue – comme tous ceux qui m’ont déjà entendu chanter en témoigneront – je ne suis pas annulé à chaque fois.

En admettant ses propres insécurités profondément enracinées, Taylor, extrêmement talentueuse, qui a lutté contre l’anorexie limite, devrait être louée, pas ridiculisée.

Censurer l’existence de la phobie des graisses, ou l’expérience vécue par un artiste, n’est pas une bataille que nous devrions mener.

Combattre la graisse est.

Les CHERCHEURS affirment que le Britannique moyen ment 34 fois par jour.

Dans un sondage mené auprès de 2 000 personnes – toutes, espérons-le, disant la vérité – les principaux bobards incluent « j’ai oublié », « je le ferai demain » (c’est-à-dire jamais) et « j’écoute ». En parlant de porkies. . . enfant, après avoir harcelé mes parents pendant des mois et des mois et des mois, j’ai finalement reçu deux cochons vietnamiens à ventre plat pour Noël. (Oui, à l’époque, ils avaient un grand jardin.) Couper à l’université, et mon retour excité à la maison pour Noël. Seulement mes parents m’ont dit que les cochons mystérieusement disparus, Leonardo et Donatello, n’étaient plus dans le jardin, car ils étaient allés dans une « jolie ferme de cochons dans le Hampshire ». Refusant de croiser mon regard, on m’a dit qu’ils étaient “vraiment heureux maintenant, gambader dans les vergers et se frotter le ventre avec leurs nouveaux amis porcins”. Oh.

Insulte à 999 équipages

Les équipes de NETFLIX travaillant à Paris sur les dernières heures traumatisantes (et macabres) de la vie de la princesse Diana ont reçu des conseils du géant du streaming sous le feu.

La Couronne a déjà dénoncé la famille royale, gagnant des milliards sur son dos.

Un point de signalisation de vertu maintenant ne rend pas soudainement tout OK.

De plus, l’offre de thérapie pour ces acteurs de tournage, en prothèses, simulant un accident de voiture est une insulte à ceux qui doivent assister à ce truc pour de vrai.

Policiers, ambulanciers paramédicaux, membres des forces armées : ces héros connaissent le vrai sens du traumatisme et les problèmes de santé mentale qui l’accompagnent.

Où est leur aide ?

L’ÉCRITURE de son prochain tome “Spare” a été “cathartique” pour le prince Harry, ont affirmé des commentateurs royaux. Ce qui n’est que légèrement surprenant, étant donné que je ne pense pas qu’il connaisse le sens du mot.

Fermer les zoos cruels

Un jeune singe accroché à une lampe pour se réchauffer au “pire zoo de Grande-Bretagne” dans le Cumbria

S’IL VOUS PLAÎT, quelqu’un, faites que ça s’arrête.

Le “pire zoo” de Grande-Bretagne, où près de 500 animaux sont morts en trois ans, continue de respecter les “normes de base” de bien-être animal, selon une nouvelle enquête.

Une série de problèmes d’hygiène et de bien-être ont été identifiés au zoo South Lakes Safari à Lindal In Furness, Cumbria, à la suite d’une inspection par l’association caritative internationale pour la faune, la Born Free Foundation.

Cette photo, d’un jeune singe accroché à une lampe pour se réchauffer, me fait mal au cœur.

Espérons qu’un jour, les générations futures considéreront les zoos disparus depuis longtemps comme des reliques d’horreur du passé.

Em a gagné sa superbe supercar

LES PRINCIPES sont FORMIDABLES.

Mais une Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet est encore meilleure.

Emma Raducanu a été désignée par quelques types avares pour conduire la supercar de 125 000 £. . . quelques semaines seulement après avoir déclaré qu’elle n’abandonnerait jamais sa Dacia Sandero d’occasion.

Emma Raducanu pose devant sa nouvelle Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet Crédit : Instagram

Quelques semaines seulement après que Raducanu a déclaré qu’elle n’abandonnerait jamais sa Dacia Sandero d’occasion 1 crédit

Donnez une pause à l’adolescent.

L’as du tennis – qui rêvait de posséder une Porsche dans sa jeunesse – a consacré les deux tiers de sa jeune vie au sport et est un modèle pour des millions de personnes.

Laissez-la profiter des fruits de son travail. . . et faire 0-62 mph en 3,6 secondes, pas des années.

LA meilleure chose à la télé est de retour. The White Lotus, multi-primé aux Emmy, mettant en vedette Theo James, ci-dessus, est de retour pour une deuxième série sur Sky Atlantic, essayez-le.

Frack interdit fou

DE tous les revirements schizophrènes du gouvernement, le plus absurde est peut-être sa décision de rétablir l’interdiction de la fracturation hydraulique.

Une étude de l’Université de Liverpool montre que la limite de magnitude ultérieure des tremblements de fracturation – 0,5 – est inférieure au “choc” causé par la chute d’un melon à hauteur de taille.

Plus d’un million de puits de schiste ont été forés en Amérique et, à ce jour, les bâtiments restent intacts et les citoyens en vie.

Comme l’explique Tory Peer Peter Lilley : Notre voie prévue vers Net Zero suppose que la Grande-Bretagne aura besoin de gaz pendant les 25 prochaines années.

Nos propres réserves offriraient la sécurité de l’approvisionnement, généreraient des recettes fiscales, renforceraient la livre et contribueraient au nivellement vers le haut.

Avant que les éco-guerriers n’arrivent, ce serait aussi mieux pour l’environnement que d’importer du gaz naturel liquéfié, qui émet quatre fois plus de carbone avant utilisation.

Les fanatiques anti-fracking deviennent aussi fous, méchants et téméraires que les anti-vaxxers d’antan.