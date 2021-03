Taylor Swift n’a pas apprécié cette blague ‘Ginny & Georgia’

La chanteuse a tweeté lundi pour exprimer son mécontentement avec une blague incluse dans la série Netflix «Ginny & Georgia».

« Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et il veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste, » Swift a tweeté avec une légende de la blague « Qu’est-ce que vous vous souciez? Vous passez par les hommes plus vite que Taylor Swift. »