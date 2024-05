Taylor Swift met fin à la théorie des fans lors d’un concert

Taylor Swift a mis fin aux rumeurs selon lesquelles elle inviterait des amis célèbres sur scène lors de sa tournée Eras à Madrid, en Espagne.

Swift a lancé la partie européenne de sa tournée record plus tôt ce mois-ci et, même s’il y avait quelques visages célèbres dans le public, dont son petit ami Travis Kelce, elle était seule sur scène pour le spectacle espagnol.

Certains de ses fans les plus intrépides espéraient que la chanteuse Lana Del Rey ou son collaborateur fréquent Aaron Dessner de The National pourraient faire une apparition à Madrid.

Un utilisateur de TikTok est même allé jusqu’à réaliser une vidéo montrant comment Del Rey et The National se produisaient lors d’un prochain festival en Espagne aux mêmes dates que les concerts de la tournée Eras Tour de Swift.

Del Rey figurait sur la chanson de Swift « Snow on the Beach » d’elle Minuits album, alors les fans se sont préparés lorsqu’elle a commencé à l’interpréter lors de la première soirée de sa tournée à Madrid.

Lana Del Rey (à gauche) et Taylor Swift assistent à la 66e cérémonie des Grammy Awards le 4 février 2024 à Los Angeles, en Californie. Swift a mis fin aux rumeurs selon lesquelles Del Rey la rejoindrait sur scène à Madrid.

Cependant, Swift avait de mauvaises nouvelles à leur annoncer. « C’est juste moi les gars, désolé », a déclaré la star alors qu’elle était assise devant un piano et jouait les premières notes de la chanson.

Une autre fan a partagé ce moment sur TikTok, et Swifties, le nom de ses méga-fans, a réagi : « Jure que cette femme est plus en ligne que moi », a écrit @i-vun-uhhh, faisant référence à Swift étant au courant de la théorie du fan. .

L’utilisateur @taylorjones a ajouté : « elle a définitivement été dans le commentaire sur cette application avec cette blague. »

« Elle est tellement idiote. Elle nous regarde, ce qui est vraiment sympa mais aussi drôle », a écrit @balerdashley.

L’une des dernières fois où Swift et Del Rey ont été aperçus ensemble en public, c’était lorsqu’ils assistaient au Super Bowl LVIII entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco à Las Vegas en février. Swift et ses amis étaient là pour encourager Kelce, qui a remporté son troisième Super Bowl avec les Chiefs.

Plus récemment, Swift et Kelce ont assisté ensemble au festival de musique de Coachella pour voir Del Rey jouer dans son set en tête d’affiche en avril.

Ce fut une année énorme pour Del Rey, qui a non seulement été la tête d’affiche des principaux festivals du monde entier, côtoyant les stars du Met Gala le 6 mai à New York, mais qui figurait également sur une liste impressionnante ; son album 2019 Norman F ****** Rockwell! était numéro 79 sur les 100 meilleurs albums d’Apple Music.

Lauryn Hill’s La mauvaise éducation de Lauryn Hill a pris la première place et a été célébré pour son impact profond sur le paysage spirituel et culturel depuis sa sortie en 1998.

Le panel qui a organisé la liste était composé d’un groupe diversifié d’experts, dont l’équipe éditoriale du streamer et un groupe sélectionné d’artistes, d’auteurs-compositeurs, de producteurs et de professionnels de l’industrie. Il s’agissait notamment du légendaire producteur de disques et fondateur de Chic, Nile Rodgers ; l’artiste et productrice nominée aux Grammy Awards Maggie Rogers ; et Zane Lowe et Ebro Darden d’Apple Music.