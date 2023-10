Taylor Swift est apparue à plusieurs matchs des Chiefs de Kansas City cette saison, où la star de la musique a été vue encourager l’ailier rapproché All-Pro Travis Kelce.

Les Chiefs se rendent à Denver ce week-end pour affronter les Broncos, mais Swift ne devrait pas faire le voyage, selon plusieurs rapports. Elle est en pause de sa tournée “The Eras Tour” depuis quelques mois, mais elle donnera le coup d’envoi de la prochaine étape de la tournée mondiale le 9 novembre en Argentine.

Swift prendra probablement du temps pour les réunions et les répétitions alors qu’elle se prépare à repartir en tournée.

Ses concerts les plus récents ont eu lieu début août, alors qu’elle a joué six soirs à Inglewood, en Californie. Elle reviendra aux États-Unis en octobre 2024 avec des spectacles à Miami, La Nouvelle-Orléans et Indianapolis.

Ailleurs, Kelce a été aperçu dans une loge de luxe au stade de baseball des Texas Rangers vendredi soir pour le premier match des World Series. Swift ne semblait pas être au jeu avec lui, mais les caméras ont capturé Kelce dansant sur la chanson de Swift “Shake It Off”.

Plus tôt ce mois-ci, Swift et l’ailier rapproché des Chiefs ont également fait des apparitions surprises séparées lors de la première de la saison de “Saturday Night Live”.

La possible romance a attiré une attention accrue sur Kelce, ce qui a peut-être incité la NFL star de rechercher une maison plus privée.

La maison actuelle de Kelce n’est pas fermée, mais selon le Kansas City Business Journal, il achète un manoir de 6 millions de dollars qui est beaucoup moins accessible au public. La maison est située dans une communauté fermée à Leawood, au Kansas, à environ 15 miles du stade Arrowhead.

Swift a trois spectacles prévus du 7 au 10 février à Tokyo, au Japon. Le Super Bowl aura lieu le 11 février à Las Vegas.