C’est une histoire d’amour, bébé, dis simplement « Oui ».

À quelques jours de son 31e anniversaire, Taylor Swift nous a tous offert un cadeau. Le mercredi 2 décembre, la chanteuse superstar a lancé sa version réenregistrée de sa chanson à succès de 2008 « Love Story », qui est présentée dans son amie Ryan Reynolds‘nouvelle publicité hilarante pour Match.com. L’annonce montre une # 2020LoveStory avec Satan tombant amoureux de la mauvaise année.

« D’accord, alors que mes nouveaux enregistrements ne sont PAS terminés, mon ami @VancityReynolds m’a demandé s’il pouvait en utiliser un extrait pour une publicité LOL qu’il a écrite alors … voici un aperçu de Love Story! » a écrit le gagnant du Grammy. « Travailler dur pour vous faire parvenir la musique bientôt !! »

Comme les fans le savent peut-être, T.Swift, qui s’est battue pour les droits de ses six premiers albums, est actuellement en train de réenregistrer sa musique ancienne. Et dans la vidéo « Match Made In Hell », les fans aux yeux d’aigle ont repéré un scooter tombé, ce que Swifties pense être un clin d’œil à sa querelle avec Scooter braun.

Fin novembre, Swift a dû manquer le Prix ​​de la musique américaine 2020 parce qu’elle enregistrait.