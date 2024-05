Taylor Swift a apporté Le département des poètes torturés à Lisbonne, au Portugal, alors qu’elle interprétait en direct pour la première fois samedi la chanson titre de son nouvel album.

« C’est devenu une tradition sur la tournée Eras où, dans cette partie du spectacle, j’essaie d’être très créatif et d’essayer de penser à des choses que vous pourriez vouloir entendre, et je fais toujours une chose différente à la guitare et une chose différente à la guitare. piano », a déclaré Swift lors de son introduction à la partie « Surprise Songs » de son set. « C’est donc en fait la première fois que je joue celui-ci en live. »

À la guitare acoustique, Swift a ensuite livré « The Tortured Poets Department », qui comprenait une outro contenant des éléments de son 1989 (version Taylor) couper « Maintenant que nous ne parlons pas. »

Pour la deuxième chanson surprise du deuxième concert de Lisbonne, Swift a écrasé Minuits‘ « Tu es seul, gamin » avec Parlez maintenant« Longue vie » de :

Le concert de la nuit précédente à Lisbonne présentait les débuts live de TTP« Fresh Out the Slammer » de . Lors de récents concerts lors de la partie européenne de la tournée Eras, Swift a interprété les débuts de « How Did It End ? » et « Guilty as Sin ? », plus un medley dédié au superproducteur suédois Max Martin et un 1989 mashup en l’honneur du 89e spectacle Eras Tour.

L’Eras ​​Tour se poursuit mercredi et jeudi avec un match de deux soirs à Madrid, au stade Santiago Bernabeu d’Espagne. Le chanteur passera la majeure partie de l’été en Europe, avec des escales à venir notamment à Édimbourg, en Écosse, à Cardiff, au Pays de Galles, ainsi qu’à Liverpool et à Londres, en Angleterre.