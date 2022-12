Taylor Swift laisse tomber «tout trop bien» dans les coulisses avec Dylan et Sadie – Hollywood Life

Directeur Taylor Swift est au centre de la vidéo des coulisses pour elle Trop bien : le court-métrage film. Tay a sorti les images du BTS le 8 décembre, plus d’un an après la sortie du court métrage. Le clip de sept minutes montre Taylor donnant vie à sa vision, avec Évier Sadie et Dylan O’Brien en vedette dans la vidéo. Taylor emmène les acteurs à travers chaque scène, leur expliquant comment elle veut que tout se passe, mais leur laissant également la liberté de mettre leurs propres talents d’acteur au premier plan.

Plus à propos Taylor Swift

Dans un extrait du deuxième couplet de la chanson, Taylor explique à Dylan et Sadie comment agir pendant l’une des répliques les plus emblématiques de la chanson : “Et tu me lançais les clés de la voiture, f *** le porte-clés du patriarcat par terre. ” Elle montre physiquement à Dylan comment lancer les clés et informe Sadie comment elle aimerait qu’elle réagisse avant de monter dans la voiture.

Une autre scène montre Taylor dirigeant Dylan, Sadie et un groupe de figurants lors d’un dîner. Elle est extrêmement précise et complexe avec la façon dont elle veut que la scène se déroule, et tout le monde livre. À un moment donné, Sadie jaillit à Taylor sur la façon dont ce projet a été incroyable, et les deux s’embrassent dans le plus doux des câlins.

À la fin du tournage, Taylor apparaît elle-même dans le court métrage, en tant qu’ancienne version du personnage de Sadie, elle remplit donc une double fonction. Son enthousiasme à voir le projet prendre vie est contagieux. Une fois le tournage terminé, Taylor passe du temps à parcourir les images scène par scène pour s’assurer que tout correspond à l’histoire racontée dans les paroles de la chanson.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Taylor libéré Trop bien : le court-métrage avec la réédition de son album Rouge en novembre 2021. Sur la version réenregistrée de l’album, Taylor a inclus la version originale complète de dix minutes de “All Too Well”, qui a été réduite à un peu plus de cinq minutes sur la version originale de Rouge. C’est devenu une chanson préférée des fans dans les années qui ont suivi Rouge sortie originale de 2012, et Taylor a fait de la version de dix minutes quelque chose de très spécial pour ses fans en incluant également un court métrage. Le film a remporté plusieurs prix, dont un VMA et un AMA, et est nominé aux Grammys en 2023. Bien que Taylor n’ait jamais confirmé de qui parle la chanson, tous les signes pointent vers son ex, Jake Gyllenhaalavec qui elle est sortie en 2010 et début 2011.

À propos de sa décision de publier les images des coulisses, Taylor a expliqué sur Instagram : “Les premières graines de ce court métrage ont été plantées il y a plus de dix ans et je n’oublierai jamais le moment du tournage en coulisses. Je dois tout à Sadie Sink, Dylan O’Brien, mon incroyable DP Rina Yang et mon producteur Saul Germaine. Je tiens également à remercier nos merveilleux acteurs de fond et notre équipe qui ont donné vie à cette histoire si naturellement. J’ai adoré chaque seconde et je m’en souviendrai toujours. Aussi. Bien.”

Lien connexe Lié: Les amis de Selena Gomez : découvrez les copains qu’elle garde dans son entourage, y compris Taylor Swift et d’autres

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.