Taylor Swift : « La dame aux chats sans enfants » Taylor Swift a soutenu Kamala Harris et il pleut des likes et des clics | Actualités du monde

Le soutien récent de Taylor Swift à la vice-présidente Kamala Harris après le débat entre Harris et Donald Trump a provoqué une augmentation significative du trafic sur vote.gov, selon CNN. Un porte-parole d’une agence fédérale a rapporté que mercredi après-midi, plus de 337 000 personnes avaient visité le site via un lien partagé par Swift sur Instagram.À 34 ans, Swift a publiquement déclaré son soutien à Harris, affirmant qu’elle pensait que Harris se battait pour les causes qui la passionnent. Exhortant les gens à s’inscrire pour voter, Swift a rappelé aux nouveaux électeurs de s’assurer qu’ils étaient inscrits et a fourni un lien personnalisé dans son histoire Instagram.Vote.gov, qui aide les utilisateurs à s’inscrire dans leurs États respectifs, a connu une augmentation de l’activité pendant le débat, avec une augmentation supplémentaire de 585 % du nombre de visiteurs après 21 heures le soir du débat. Andrea Hailey, PDG de Vote.org, a attribué ce pic en partie à l’influence de Swift.

La publication Instagram de la sensation pop, soutenant Kamala Harris pour la présidence, a attiré plus de 10 millions de « j’aime » de la part de célébrités telles que Jennifer Aniston, la star américaine du basket Caitlin Clark et Selena Gomez. Peu après que Harris, une démocrate, ait terminé son débat avec son rival républicain Donald Trump, Swift a annoncé à ses 283 millions d’abonnés qu’elle voterait pour Harris et son colistier Tim Walz lors des prochaines élections du 5 novembre.

Son message a également encouragé les nouveaux électeurs à s’inscrire pour l’élection, la General Services Administration ayant rapporté que l’URL personnalisée partagée par Swift avait conduit à 337 826 visites sur vote.gov mercredi. « Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre », a écrit Swift.

Elle a décrit Harris comme un « leader doué et déterminé » qui pouvait diriger la nation avec calme plutôt que dans le chaos.

Swift a posté une photo d’elle avec son chat, signant le message comme « Dame aux chats sans enfants » – une pique adressée au colistier de Trump, JD Vance, qui en 2021 avait qualifié certains démocrates de « bande de dames aux chats sans enfants ». Il a depuis affirmé que le commentaire était sarcastique.

Le mannequin Karlie Kloss, mariée au frère de Jared Kushner, le gendre de Trump, a aimé la publication de Swift, et Aubrey Plaza, star de « Parks and Recreation » et « The White Lotus », a fait écho au soutien de Swift sur Instagram, en publiant une photo d’elle avec un chat accompagnée de la légende « HARRIS WALZ » avec un emoji du drapeau américain.

Pendant ce temps, le PDG de Tesla et partisan de Trump Elon Muskpropriétaire de la plateforme de médias sociaux X, a fait une remarque désinvolte sur la plateforme, en disant : « Très bien Taylor… tu as gagné… Je te donnerai un enfant et protégerai tes chats au péril de ma vie. » Le commentaire a été largement critiqué comme étant « dégoûtant », « misogyne » et « effrayant ».

Swift a également souligné dans son message l’importance de faire ses propres recherches avant de voter : « J’ai fait mes recherches et j’ai fait mon choix. C’est à vous de faire vos recherches et c’est à vous de faire votre choix. » Elle a notamment encouragé les nouveaux électeurs à s’assurer qu’ils étaient inscrits avant l’élection.

Swift a également fait l’éloge du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, soulignant son plaidoyer de longue date en faveur des droits des LGBTQ+, de la fécondation in vitro et des droits reproductifs des femmes. Walz a exprimé sa gratitude sur MSNBC, encourageant les fans de Swift, connus sous le nom de « Swifties », à « faire bouger les choses ».

Suite au soutien de Swift, la campagne Harris-Walz a commencé à proposer des précommandes pour de nouveaux produits de campagne inspirés des bracelets d’amitié emblématiques de Swift.

Trump a rejeté le soutien de Swift lors d’une interview avec Fox News, déclarant : « C’est une personne très libérale. Elle semble toujours soutenir un démocrate. Et elle en paiera probablement le prix… sur le marché. » En août, Trump avait partagé une fausse image sur les réseaux sociaux de Swift le soutenant, ce qu’elle a évoqué dans son message, affirmant que cela « évoquait mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. »

Les sondages d’opinion montrent que la course entre Harris et Trump reste serrée. Harris, partisane du droit à l’avortement, a critiqué Trump pour avoir nommé trois juges de la Cour suprême qui ont contribué en 2022 à annuler Roe v. Wade, un arrêt qui avait garanti un droit constitutionnel à l’avortement. Trump a défendu cette décision, mais a déclaré qu’il pensait que l’avortement devrait être une question d’État plutôt que fédérale.

Dans sa publication Instagram, Swift a également fait référence à son personnage de « dame aux chats sans enfant », probablement en réponse aux commentaires précédents du sénateur républicain JD Vance, qui avait utilisé le terme « dames aux chats sans enfant » de manière désobligeante. En adoptant le stéréotype dans sa publication, Swift a transformé l’expression en une référence personnelle et légère tout en promouvant ses opinions politiques.

Interrogé sur le soutien de Swift, Trump l’a rejeté, affirmant qu’il préférait Brittany Mahomes, l’épouse du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, qui a soutenu Trump.

Swift a réitéré son message lors des MTV VMA, encourageant les électeurs à faire des choix éclairés. Si elle a fait part de sa décision personnelle de soutenir Harris et Walz, elle n’a pas précisé à ses fans pour qui voter, les incitant plutôt à faire leurs propres recherches.

La tension entre Swift et JD Vance remonte aux commentaires de Vance en 2021 sur les « dames aux chats sans enfants », qui sont devenus un point d’éclair dans les guerres culturelles. Vance a fait valoir que les dirigeants sans enfants, en particulier les démocrates, étaient moins investis dans l’avenir du pays. Swift, qui n’a pas d’enfants mais est connue pour son amour des chats, s’est réapproprié le terme, le transformant en insigne d’honneur. Sa réprimande ludique des stéréotypes dépassés de Vance a mis en évidence le fossé culturel et politique plus large entre les valeurs conservatrices et progressistes, notamment en ce qui concerne le genre, la famille et les attentes sociétales.

Les fans de Swift se sont rapidement ralliés à elle, transformant cette phrase en symbole d’émancipation et relançant les débats sur les choix personnels et la représentation en politique. Si les commentaires de Vance ont été perçus comme une critique conservatrice du féminisme moderne et du leadership progressiste, l’influence de Swift a contribué à orienter le débat autour de l’individualité et du droit de faire des choix de vie indépendants.