Taylor Swift joue un mashup de « Exile », la chanson de ses débuts à Indianapolis

INDIANAPOLIS — Taylor Swift a tourné dans sa robe mélangée framboise et bleu clair pour la section surprise de la première soirée au Lucas Oil Stadium de l’Eras ​​Tour.

« J’attends ça avec impatience chaque soir parce que je fais des choses différentes chaque soir », a déclaré le chanteur aux 69 000 fans vendredi. « Mon défi est d’essayer de choisir ceux que vous voudriez peut-être entendre. »

Tandis qu’elle grattait légèrement la guitare, la foule anticipait les chansons qu’elle allait fusionner, coutume de chaque spectacle dans chaque ville. Il n’y a pas deux spectacles identiques. Swift a plongé dans « The Albatross » de « Tortured Poets » et « Holy Ground » de « Red (Taylor’s Version) » à la guitare.

Alors qu’elle jouait les notes finales et chantait doucement : « Mais je ne veux pas danser si je ne danse pas avec toi », a hurlé la foule. Swift tira ses cheveux sur le côté et s’assit au piano.

Elle a interprété un mashup de « Cold As You » de son premier album et « Exile » de « Folklore ». La chanson est un duo avec Bon Iver. Lorsqu’elle a commencé à dire : « Je pense avoir déjà vu ce film », la foule a applaudi en espérant un invité surprise qui n’est jamais venu.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Le chanteur a encore deux concerts à Indy pour la tournée Eras avant de se rendre au Canada. Elle a confirmé plus tôt dans la nuit qu’il s’agissait du dernier arrêt américain.

Achetez vos billets pour Taylor Swift Indianapolis

Ne manquez aucune actualité de Taylor Swift ; inscrivez-vous au newsletter hebdomadaire gratuite This Swift Beat.

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir des frais d’affiliation. Les salles de rédaction du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, ce qui n’influence pas notre couverture.

Suivez Bryan West, journaliste Taylor Swift du réseau USA TODAY, sur Instagram, Tik Tok et X en tant que @BryanWestTV.