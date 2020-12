Cette année a été plus que difficile, mais la culture pop est arrivée avec quelques cadeaux pour nous remonter le moral.

John Krasinskje: Dans les premières semaines de la pandémie, Krasinski nous a donné «de bonnes nouvelles».

Son « journal télévisé » fait maison offrait des raisons de sourire, notamment une mini réunion de « The Office » et un potluck virtuel.

C’était une si bonne idée que Krasinski a fini par vendre la série YouTube à ViacomCBS.

DJ D-Nice: Il est logique que cette légende du hip-hop – qui a fait ses débuts avec un groupe appelé Boogie Down Productions – nous a aidés à trouver notre groove.

Son Club Quarantine sur Instagram Live est devenu THE place to be pour danser sur les meilleurs airs et aussi observer les étoiles de tous les noms de célébrités apparaissant dans la section commentaires.

D-Nice existe depuis les années 1980, et c’est formidable de voir une nouvelle génération le découvrir.

Beyoncé: La reine Bey est toujours une bénédiction.

Elle a gardé sa plus grande déclaration pour son album visuel « Black Is King », qui a été félicité pour sa célébration de Blackness.

Brad Pitt: Il nous a charmés avec ses discours d’acceptation de remise de prix, a remporté son premier Oscar et nous a donné quelque chose à raconter lorsqu’il a retrouvé dans les coulisses son ex-femme Jennifer Aniston.

Puis il a fait ses débuts dans la série HGTV « Celebrity IOU » avant de jouer le Dr Anthony Fauci sur « SNL ».

Pitt vient de nous rendre vraiment heureux cette année.

Dolly Parton: En parlant de bonheur, Dolly Parton est une pure joie.

Qui d’autre que Parton pourrait contribuer au développement d’un vaccin révolutionnaire Covid-19 et déposer un nouvel album de vacances et une charmante spéciale de Noël la même année? Oh, elle a également évité à sa jeune co-vedette de se faire heurter par une voiture.

Nous vous aimerons toujours, Dolly!

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Wonder Woman 1984’

Vous vous souvenez quand nous avions beaucoup de super-héros à succès?

Cette suite du film à succès de 2017 réunit la star Gal Gadot avec la réalisatrice Patty Jenkins – et nous avons hâte.

Dans ce chapitre suivant, l’alter ego de Wonder Woman, Diana Prince, travaille en tant que conservatrice au Smithsonian, à Washington, DC. Un joyau mystérieux lance l’action.

« Wonder Woman 1984 » commence à diffuser le jour de Noël sur HBO Max. (CNN et HBO Max font tous deux partie de WarnerMedia.)

‘L’amour de Sylvie’

La romance et la musique se combinent en une histoire radicale qui capture les temps changeants, une culture en mutation et le vrai prix de l’amour.

Situé à l’été 1957, un producteur de télévision en herbe nommé Sylvie et un saxophoniste nommé Robert se rencontrent et tombent amoureux l’un de l’autre. Le temps et les circonstances les séparent, mais des années plus tard, ils se rencontrent à nouveau par hasard, pour constater que même si leur vie a changé, leurs sentiments l’un pour l’autre restent les mêmes.

Le mélodrame est maintenant diffusé sur Amazon Prime.

‘Âme’

Ce film d’animation Pixar pose la question « Qu’est-ce qui fait de vous … VOUS? »

« Soul » présente Joe Gardner (exprimé par Jamie Foxx), un professeur de groupe au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre.

Le film commence à être diffusé sur Disney + le jour de Noël.

Deux choses à écouter:

« Pretty Big Deal with Ashley Graham » présente le modèle et l’auteur dans des conversations animées avec des célébrités, des influenceurs et des experts de la beauté et de la culture.

C’est un peu … attendez … gros problème.

Envoyez les enfants de la pièce avec celui-ci.

Demi Moore joue dans la série de podcasts érotiques « Dirty Diana », sur une femme au mariage mourant qui « dirige secrètement un site Web érotique où les femmes révèlent leurs fantasmes sexuels intimes.

Ouf! Parlez de réchauffer votre hiver!

Une chose dont il faut parler:

Mariah Carey a consolidé sa position de reine de Noël.

Ce mois-ci, son éternel succès des fêtes, « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » est revenu au sommet des palmarès Billboard 26 ans après sa sortie.

Elle a lancé la saison des fêtes en nous donnant la permission de commencer à célébrer l’après-Halloween et a rendu nos jours joyeux et lumineux avec « Mariah Carey’s Magical Christmas Special » sur Apple +.

Personne ne le fait plus grand et mieux qu’elle.

Quelque chose à siroter

Cette fois-ci, ce que j’ai à offrir à siroter, c’est du lait de poule, naturellement.

Joyeux Noël à tous!

Revenez ici jeudi prochain pour tous les derniers événements de divertissement qui comptent.