Taylor Swift interrompt son concert pour aider un fan en détresse lors de la tournée Eras à Édimbourg

Lors d’un récent concert à Édimbourg, en Écosse, Taylor Swift a affiché son engagement en faveur du bien-être de ses fans. En interprétant « Would’ve, Could’ve, Should’ve » de son album « Midnights », Swift a identifié un fan en détresse dans le public. Une vidéo désormais virale sur les réseaux sociaux documente ce moment, où Swift interrompt la performance au milieu d’une chanson pour remédier à la situation. Gardant son professionnalisme tout en gardant son jeu de guitare, elle demande clairement de l’aide pour le fan, déclarant : « Nous avons besoin d’aide juste devant moi, s’il vous plaît. » L’action rapide de Swift a permis au ventilateur de recevoir une attention rapide.

« Je vais juste continuer à jouer jusqu’à ce que quelqu’un les aide, puis je continuerai à chanter la chanson », a-t-elle poursuivi. « Je ne pense pas que quiconque les ait encore contactés, et ils le feront. Parce que nous n’allons pas continuer à chanter, nous allons juste continuer à parler des gens qui ont besoin d’aide devant moi. Faites-moi savoir quand . Je peux faire ça toute la nuit.

Une fois la confirmation que le ventilateur recevait de l’aide, Swift a repris la performance en toute transparence. Avec un rapide « Ça va ? Génial ! » elle s’est assurée de leur bien-être avant de continuer « J’aurais, j’aurais pu, j’aurais dû ».

🚨| Taylor Swift a refusé de continuer à chanter pendant « Would’ve Could’ve Should’ve » lors de l’émission de ce soir jusqu’à ce qu’un fan qui avait besoin d’aide obtienne de l’aide dans la foule ! « Je peux faire ça toute la nuit ! » pic.twitter.com/3fXFLlybfb – La tournée Eras (@tswifterastour) 7 juin 2024

La nuit suivante de sa résidence de trois nuits à Édimbourg a offert un régal spécial aux fans. Swift a lancé « The Bolter », un morceau de l’édition Anthology de son dernier album, « The Tortured Poets Department ». Elle est ensuite passée à une interprétation de « Getaway Car » de son album « Reputation ».

Swift a encore surpris les fans en ajoutant deux débuts live uniques à sa setlist. Le premier était un mashup ludique, mélangeant « Crazier » de la bande originale de « Hannah Montana : The Movie » de 2009 avec « All of the Girls You Loved Before ». Initialement destiné à son album « Lover » de 2019, « All of the Girls You Loved Before » est sorti l’année précédente. Swift a reconnu le morceau moins connu avec un clin d’œil au public d’Édimbourg au stade Murrayfield, en disant: « Vous obtenez un crédit supplémentaire si vous connaissez ce prochain morceau parce qu’il est vraiment, vraiment vieux. »