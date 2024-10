Taylor Swift impressionnée par ses fans pour avoir « créé une tradition » lors de son « Eras Tour »

Eras Tour a débuté en mars 2023

La tournée Eras de Taylor Swift est devenue la plus mémorable de toutes les tournées, car ses fans viennent de créer une tradition inattendue.

Le Espace vide La chanteuse a exprimé sa joie dans l’une des vidéos postées par un X utilisateur. Elle s’est sentie extrêmement ravie de voir ses fidèles échanger des bracelets d’amitié lors de son premier concert de la tournée et de voir comment cela est devenu une tradition plus tard.

« Vous avez créé des traditions. Vous avez créé ce mouvement de joie de masse à chaque fois que nous jouons un spectacle. Et ça me rend tellement fier, vraiment », a déclaré le chanteur de 34 ans.

De plus, Taylor a également parlé du bracelet d’amitié géant placé à l’extérieur du Caesars Superdome qui marquait l’arrivée de sa dernière tournée musicale.

Elle a ajouté : « Je suis arrivée un jour et vous échangeiez des bracelets d’amitié et je me suis dit ‘c’est cool’ – et maintenant il y a un bracelet d’amitié géant à l’extérieur de ce stade. »

« C’est très gentil de leur part de faire pour nous – mais c’est encore plus gentil de votre part de créer des choses qui vont bien au-delà de ce à quoi je m’attendais pour cette tournée », a conclu le Histoire d’amour chanteur.

