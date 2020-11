Taylor Swift illumine le “ folklore ” dans un concert en studio dépouillé

«Folklore: The Long Pond Studio Sessions» est simple et confortable. Taylor Swift et ses deux principaux collaborateurs et producteurs pour son album «Folklore» – Aaron Dessner (du National) et Jack Antonoff (un pilier de Bleachers and fun., Et un producteur pour Lorde, Lana Del Rey et d’autres) – jouent à travers les 17 chansons de l’album au Dessner’s Long Pond Studio, un havre rural à Hudson, NY Les conversations entre les collaborateurs présentent chaque chanson; les oiseaux et les insectes gazouillent.

«Folklore» est sorti en juillet et le documentaire, maintenant disponible sur le service de streaming Disney +, a été tourné en septembre. Swift, Dessner et Antonoff se produisent en trio à la guitare, au piano et à une poignée d’autres instruments, supprimant certaines des subtilités difficiles des versions studio de l’album d’une manière qui renforce le sentiment de contemplation immaculée des chansons. Souvent, la musique n’est qu’un motif de piano ondulant et une guitare ou deux modestement grattée, chaque note étant précieuse. «The Long Pond Sessions» est une production à petite échelle et à l’allure décontractée; Swift est crédité en tant que maquilleur. La plupart du temps, il n’y a que trois musiciens dans une pièce, portant des vêtements de tous les jours et des écouteurs, analysant et interprétant des chansons dont ils sont fiers.

Le gros problème est que les sessions de septembre étaient la première fois que Swift, Antonoff et Dessner étaient ensemble au même endroit. Pendant la pandémie, ils avaient chacun enregistré dans leurs propres studios, collaborant à distance. Dans une conversation nocturne sur une terrasse du studio, Swift dit que jouer les chansons en temps réel «me fera réaliser que c’est un vrai album. On dirait un grand mirage. Les musiciens manquent profondément de jouer en direct; avec n’importe quel autre album, elle serait partie en tournée dans les arènes.