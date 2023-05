Taylor Swift « heureuse » lors de la tournée Eras au milieu des rumeurs de Matty Healy : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie







Taylor Swift dit qu’elle n’a « jamais été aussi heureuse ». La chanteuse, 33 ans, a fait cette déclaration lors de son émission de la tournée Boston Eras le samedi 20 mai au milieu de rumeurs persistantes selon lesquelles elle sortait avec Matty Healey34 ans, suite à sa séparation d’avec son petit ami de longue date Joe Alwyn, 32 ans. « Je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie dans tous les aspects de ma vie », a-t-elle déclaré au stade Gillette de Foxborough dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. « Et je veux juste vous remercier d’en faire partie », a-t-elle ensuite ajouté à la foule en délire.

La déclaration audacieuse a été faite juste avant qu’elle n’entre dans sa chanson surprise de la soirée, en choisissant « Question…? » de son dernier album Minuits. Alors que Taylor dit rarement qui a inspiré une chanson, les fans croient en grande partie que la mélodie accrocheuse ne concerne pas Joe, mais un retour en arrière ex: Styles Harry, avec qui elle est sortie fin 2012 alors qu’elle n’avait que 22 ans et Harry en avait 18. «Avez-vous déjà été embrassé par quelqu’un dans une pièce bondée? / Et chacun de tes amis se moquait de toi (toi) / Mais quinze secondes plus tard, ils applaudissaient aussi ? » elle chante sur la chanson, peut-être une référence à leur baiser public du Nouvel An à New York.

Ces dernières semaines, Taylor a apparemment été inséparable de Matty. Le couple a d’abord suscité des spéculations sur la romance juste avant qu’il n’assiste non seulement à un mais à ses trois concerts à Nashville – même en rentrant dans son condo de la région de Gulch vers 12h30 après le deuxième spectacle.

De retour à New York la semaine suivante, le duo a été photographié au club réservé aux membres Casa Cipriani, main dans la main sur le balcon extérieur. Taylor abasourdie dans une robe soleil jaune avec une boisson à la main. Selon les rapports, Taylor et Matty étaient également « câlins » et « embrassants » sur le site – confirmant apparemment que le couple est plus que des amis. Jeudi soir, il a été aperçu avec un sac de voyage en train de monter les escaliers de son appartement à New York où il a été laissé entrer par un agent de sécurité privé.

