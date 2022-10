Taylor Swift, Harry Styles, “Euphoria” et “Top Gun: Maverick” obtiennent plusieurs nominations aux People’s Choice Awards

Les nominés aux People’s Choice Awards 2022 ont été dévoilés. Kenan Thompson animera l’émission qui sera diffusée le mardi 6 décembre.

Le film dirigé par Tom Cruise et Miles Teller, “Top Gun: Maverick”, a vu de nombreuses nominations dans les catégories de films avec “Elvis”, mettant en vedette Austin Butler dans le rôle du roi du rock ‘n’ roll, également nominé dans plusieurs catégories.

“Stranger Things”, “Abbott Elementary”, “Cobra Kai” et “Euphoria” sont tous en lice pour des prix dans les catégories télévision.

En musique, Taylor Swift a remporté des nominations dans l’artiste féminine, l’album pour “Midnights” et le clip vidéo. Harry Styles affrontera Swift dans de nombreuses catégories, avec ses nominations pour l’album de “Harry’s House” et le clip de “As It Was”. Styles a également été nominé pour l’artiste masculin, la chanson et la tournée de concerts.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés aux People’s Choice Awards 2022 :

Film de 2022

Train à grande vitesse

Doctor Strange dans le multivers de la folie

Elvis

Dominion du monde jurassique

Non

Le Batman

Thor : Amour et tonnerre

Top Gun : Maverick

Comédie de 2022

Île du feu

Agitation

Hocus Pocus 2

Épouse-moi

Année secondaire

Le projet Adam

La cité perdue

Billet pour le paradis

Film d’action de 2022

Adam noir

Train à grande vitesse

Doctor Strange dans le multivers de la folie

Dominion du monde jurassique

Le Batman

La femme roi

Thor : Amour et tonnerre

Top Gun : Maverick

Film dramatique de 2022

Non

Mort sur le Nil

Ne t’inquiète pas chérie

Elvis

Halloween se termine

La fille la plus chanceuse du monde

Pousser un cri

Où les Crawdads chantent

Star de cinéma masculine de 2022

Brad Pitt – Train à grande vitesse

Chris Hemsworth – Thor : Amour et tonnerre

Chris Pratt – Jurassic World Dominion

Daniel Kaluuya – Non

Dwayne Johnson – Adam noir

Miles Teller – Top Gun: Maverick

Ryan Reynolds – Le projet Adam

Tom Cruise – Top Gun : Maverick

Star de cinéma féminine de 2022

Elizabeth Olsen – Docteur Strange dans le multivers de la folie

Gal Gadot – Mort sur le Nil

Jennifer Garner – Le projet Adam

Jennifer Lopez – Épouse-moi

Joey King– Train à grande vitesse

Keke Palmer – Non

Queen Latifah – Bousculade

Viola Davis – La femme roi

Star de cinéma dramatique de 2022

Austin Butler – Elvis

Daniel Kaluuya – Non

Florence Pugh – Ne t’inquiète pas chérie

Gal Gadot – Mort sur le Nil

Harry Styles – Ne t’inquiète pas chérie

Jamie Lee Curtis – Halloween se termine

Keke Palmer – Non

Mila Kunis – La fille la plus chanceuse du monde

Star de comédie de 2022

Adam Sandler – Bousculer

Channing Tatum – La cité perdue

Jennifer Garner – Le projet Adam

Jennifer Lopez – Épouse-moi

Julia Roberts – Billet pour le paradis

Queen Latifah – Bousculade

Ryan Reynolds – Le projet Adam

Sandra Bullock – La cité perdue

Star de cinéma d’action de 2022

Chris Hemsworth – Thor : Amour et tonnerre

Chris Pratt – Jurassic World Dominion

Dwayne Johnson – Adam noir

Elizabeth Olsen – Docteur Strange dans le multivers de la folie

Joey King – Train à grande vitesse

Tom Cruise – Top Gun : Maverick

Viola Davis – La femme roi

Zoe Kravitz – Le Batman

Spectacle de 2022

École primaire Abbott

Tu ferais mieux d’appeler Saul

L’anatomie de Grey

Maison du Dragon

Obi Wan Kenobi

Saturday Night Live

Choses étranges

C’est nous

Spectacle dramatique de 2022

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Cobra Kaï

Euphorie

L’anatomie de Grey

Law & Order : Unité spéciale pour les victimes

Ozark

Les morts qui marchent

C’est nous

Spectacle d’humour de 2022

École primaire Abbott

Noirâtre

Seuls les meurtres dans le bâtiment

Je n’ai jamais

Saturday Night Live

La femme à la maison en face de la fille à la fenêtre

Jeune Rocher

Jeune Sheldon

Téléréalité de 2022

Fiancé de 90 jours : Avant les 90 jours

Voilier sous le pont

Côte du New Jersey : vacances en famille

Amour et hip-hop : Atlanta

Les Kardashian

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Vendre le coucher du soleil

Spectacle Concours de 2022

L’Amérique a du talent

Idole américaine

Danser avec les étoiles

Course de dragsters de RuPaul

La bachelorette

Le chanteur masqué

Lizzo fait attention aux gros grrrls

La voix

Star de la télévision masculine de 2022

Dwayne Johnson – Jeune Rock

Ewan McGregor – Obi-Wan Kenobi

Ice-T – Law & Order: Unité spéciale des victimes

Jason Bateman – Ozark

Noah Schnapp – Choses étranges

Norman Reedus – The Walking Dead

Oscar Isaac – Chevalier de la Lune

Sterling K. Brown – C’est nous

Star féminine de la télévision de 2022

Millie Bobby Brown – Choses étranges

Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

Kristen Bell – La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre

Maîtreyi Ramakrishnan – Je n’ai jamais

Mandy Moore – C’est nous

Mariska Hargitay – Law & Order: Unité spéciale des victimes

Quinta Brunson – École primaire Abbott

Selena Gomez – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Star de la série dramatique de 2022

Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

Jason Bateman – Ozark

Mandy Moore – C’est nous

Mariska Hargitay – Law & Order : Unité spéciale pour les victimes |

Norman Reedus – The Walking Dead

Sterling K. Brown – C’est nous

Sidney Sweeney – Euphorie

Zendaya – Euphorie

Star de la télé comique de 2022

Bowen Yang – Samedi soir en direct

Dwayne Johnson – Jeune Rock

Kenan Thompson – Samedi soir en direct

Kristen Bell – La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre

Maitreyi Ramakrishnan – Je n’ai jamais

Quinta Brunson – École primaire Abbott

Selena Gomez – Seuls les meurtres dans le bâtiment

Tracee Ellis Ross – Noirâtre

Talk-show de jour de 2022

Bonjour Amérique

Vivre avec Kelly et Ryan

Le spectacle de Drew Barrymore

Le spectacle d’Ellen DeGeneres

Le spectacle de Jennifer Hudson

Le spectacle de Kelly Clarkson

La vue

Aujourd’hui avec Hoda et Jenna

Talk-show nocturne de 2022

Jimmy Kimmel en direct !

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

Tard dans la nuit avec Seth Meyers

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah

Le Late Late Show avec James Corden

Le Late Show avec Stephen Colbert

L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon

Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen

Concurrent du concours de 2022

Charli D’Amelio – Danse avec les stars

Bosco – La course de dragsters de RuPaul

Gabby Windey – La célibataire

Mayyas – L’Amérique a du talent

Noah Thompson – Idole américaine

Selma Blair – Danse avec les stars

Teyana Taylor – La chanteuse masquée

Willow Pill – Course de dragsters de RuPaul

Star de télé-réalité de 2022

Chrishell Stause – Vendre le coucher du soleil

Garcelle Beauvais – Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Kandi Burruss – Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Kenya Moore – Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Khloé Kardashian – Les Kardashian

Kim Kardashian – Les Kardashian

Kyle Richards – Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Mike “The Situation” Sorrentino – Jersey Shore : vacances en famille

Bingeworthy Show de 2022

Bridgerton

Bel Air

Dahmer-Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer

Inventer Anna

Rupture

L’ours

Les garçons

La chose à propos de Pam

Spectacle de science-fiction/fantastique de 2022

Maison du Dragon

La Bréa

Chevalier de la Lune

Obi Wan Kenobi

She-Hulk : avocate

Choses étranges

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

L’Académie des Parapluies

Artiste masculin de 2022

Mauvais lapin

Charlie Puth

Canard

Styles Harry

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Luc Peignes

Le weekend

Artiste féminine de 2022

Beyoncé

Camila Cabello

Chat Doja

Lady Gaga

Lizzo

Megan toi étalon

Nicki Minaj

Taylor Swift

Groupe de 2022

BTS

5 secondes d’été

NOIRPINK

Jeu froid

Imagine Dragons

Måneskin

Une république

Panique! À la discothèque

Chanson de 2022

” À propos de putain de temps ” – Lizzo

“Comme c’était” – Harry Styles

“Brise mon âme” – Beyoncé

“Première classe” – Jack Harlow

“Tiens ma main” – Lady Gaga

“Moi Porto Bonito” – Bad Bunny & Chencho Corleone

“Fille super bizarre” – Nicki Minaj

“Wait For U” – Futur avec Drake et Tems

Album de 2022

Aube FM – The Weeknd

Grandir – Luke Combs

La maison de Harry – Harry Styles

Minuit – Taylor Swift

M. Morale et les grands pas – Kendrick Lamar

Renaissance – Beyoncé

Spécial – Lizzo

Un Verano Sin Ti – Mauvais lapin

Artiste country de 2022

Carrie Underwood

Kane Brun

Kelsea Ballerini

Luc Peignes

Maren Morris

Miranda Lambert

Morgan Wallen

Thomas Rett

Artiste latin de 2022

Anita

Mauvais lapin

Becky G

Shakira

Karol G.

Rauw Alejandro

Rosalía

Sébastien Yatra

Nouvel artiste de 2022

Chloe

Colombe Cameron

GAILLE

Latte

Lauren Spencer Smith

Muni long

Santana coquine

Steve Lacy

Vidéoclip de 2022

“Anti-Héros” – Taylor Swift

“Comme c’était” – Harry Styles

“Left And Right (avec Jung Kook de BTS)” – Charlie Puth

“Laissez quelqu’un partir” – Coldplay X Selena Gomez

“Oh mon Dieu” – Adèle

“Venin rose” – BLACKPINK

“PROVENZA” – KAROL G

“Encore à venir (le plus beau moment) officiel” – BTS

Chanson collaborative de 2022

” Gauche et droite ” – Charlie Puth avec Jung Kook

“Bam Bam” – Camila Cabello avec Ed Sheeran

“Avons-nous un problème?” – Nicki Minaj X Lil Baby

“Freaky Deaky” – Chat Tyga X Doja

“Tiens-moi plus près” – Elton John et Britney Spears

“Jimmy Cooks” – Drake avec 21 Savage

“Fête” – Bad Bunny & Rauw Alejandro

“Sweetest Pie” – Megan Thee Stallion & Dua Lipa

Tournée de concerts de 2022

BTS AUTORISATION DE DANSER SUR SCÈNE

Bad Bunny : la tournée la plus chaude du monde

Billie Eilish : plus heureuse que jamais, la tournée mondiale

Dua Lipa Future Nostalgia Tour

Visite d’Ed Sheeran

Harry Styles Amour en tournée

LADY GAGA : Le Bal Chromatica

Luke Combs : tournée au milieu de quelque part

Célébrité sociale de 2022

Mauvais lapin

Charlie Puth

Chat Doja

Lil Nas X

Lizzo

Reese Witherspoon

Selena Gomez

Snoop Dogg

Star sociale de 2022

Addison Rae

Brent Rivera

Charli D’Amelio

Jay Shetty

Khaby Lamé

Mikayla Jane Nogueira

Monsieur Bête

Noé Beck

Loi sur la comédie de 2022

Amy Schumer: tournée des putains

Chris Rock Ego Death World Tour 2022

David Spade : Rien de personnel (Netflix)

Jo Koy : en direct du forum de LA

Kevin Hart : vérification de la réalité

Steve Martin et Martin Short, vous ne croirez pas à quoi ils ressemblent aujourd’hui

Wanda Sykes – Démarquez-vous : une célébration LGBTQ+ (Netflix)

Whitney Cummings – Blagues (Netflix)

Changeur de jeu de 2022

Chloé Kim

James Lebron

Megan Rapinoé

Nathan Chen

Rafael Nadal

Russel Wilson

Serena Williams

Steph Curry

Podcast pop de 2022

Tout est permis avec Emma Chamberlain

Archétypes

Fauteuil Expert avec Dax Shepard

Appelle son papa

Conan O’Brien a besoin d’un ami

Pas maigre mais pas gros

SmartMoins

Pourquoi ne veux-tu pas sortir avec moi ? avec Nicole Byer