Taylor Swift gagne le cœur des Swifties avec un moment émouvant lors de la tournée Eras

Taylor Swift transmet son chapeau « 22 » à un fan de sept ans lors de l’Eras ​​Tour

Les Swifties sont devenues émues lorsque Taylor Swift lui a offert 22 chapeau à un fan de longue date du spectacle Eras Tour.

La superstar de la méga pop qui a créé une tradition en offrant son chapeau 22 aux jeunes fans lors des spectacles, qu’elle interprète en interprétant son Rouge track, l’a offert à Swiftie, sept ans, qu’elle connaît depuis qu’elle est bébé.

Le deuxième spectacle de Swift à Indianapolis, le samedi 2 novembre, a réuni Eloise, que le Antihéros Le hitmaker avait promis de se rencontrer il y a des années.

La mère d’Eloise, Cindy Childs, a partagé son parcours Eras Tour sur les réseaux sociaux où elle a assisté avec enthousiasme au spectacle au Lucas Oil Stadium avec sa fille.

Pendant l’exécution 22dans des vidéos publiées par des fans, Swift a été vue marchant sur le podium avant de s’accroupir et de passer le chapeau à Eloise qui portait une veste à paillettes, similaire au style de tournée de Swift.

La gagnante de 14 fois Grammy a serré la petite fille dans ses bras tout en lui rappelant qu’elle connaissait Eloise depuis qu’elle était bébé avec un mouvement de balancement.

Swift a ensuite touché la main de Cindy avant de revenir pour continuer sa performance, après avoir salué Eloise.

Après la boucle, Cindy s’est adressée à X et a exprimé ses sentiments en écrivant : « Je continue de pleurer des larmes de joie, je ne pourrai jamais assez vous remercier, @taylorswift13 et @taylornation13, pour le moment le plus magique. soir ! Rêver au lieu de dormir ici, pour toujours et à jamais. »

Cela survient un an après que Swift ait rejoint le live Instagram de Cindy et ait fait des commentaires sur bébé Eloise alors qu’elle n’était qu’un bébé. À l’époque, le Espace vide La chanteuse a dit à sa mère de laisser l’enfant dormir et qu’elle « rencontrerait totalement Éloïse ».