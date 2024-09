Taylor Swift ferait un « effort conscient » pour ne pas faire de faux pas dans sa relation avec Travis Kelce

Il semblerait que Taylor Swift change de cap par rapport à son programme de tournées chargé pour se concentrer sur sa relation avec Travis Kelce. Des sources proches de la chanteuse ont déclaré que 2025 serait une année où Taylor Swift ferait de sa relation amoureuse une priorité absolue – et d’une manière avec laquelle elle a apparemment eu du mal par le passé.

Swift est connue pour son contrôle méticuleux de son image publique, une stratégie qui lui a permis de rester une force dominante dans la musique et la culture pop. Cependant, après un an avec Kelce, il semble qu’elle entre dans une nouvelle phase, une phase où elle lâche un peu les rênes consciemment.

« Taylor fait vraiment un effort conscient pour suivre le courant beaucoup plus maintenant et se laisser aller », a déclaré une source Magazine Life & Style« Au début, quand ils se sont rencontrés, elle était beaucoup plus concentrée sur le timing de tout, quand ils auraient leur premier rendez-vous public, leur premier baiser public, quel serait leur message de relations publiques. C’est son style, elle gère son image de manière très précise et l’a toujours fait. »

Presque toutes les relations de Swift ont fait l’objet d’un examen public plus ou moins approfondi, souvent intensifié par ses efforts pour contrôler leur perception publique. Même lorsqu’elle a essayé de garder privée sa relation avec son ex Joe Alwyn, cela a semblé se retourner contre elle. La rareté des informations publiques, combinée aux talents de détective de ses fans, a donné lieu à de nombreuses spéculations au cours de leur relation de six ans.

Une source proche révèle que si Taylor et Travis « avaient l’habitude de se cacher souvent à la maison parce que Taylor avait peur qu’ils fassent un faux pas en public et qu’ils se fassent déchirer en morceaux », elle est désormais « déterminée à arrêter de trop réfléchir ». Ce changement était évident lorsque le couple s’est arrêté par hasard à Lucali, une pizzeria populaire de Brooklyn, le 6 septembre. « Travis voulait de la pizza et il voulait passer du temps avec des gens normaux comme il le faisait toujours », a ajouté la source.

Cette nouvelle flexibilité se reflète également dans ses relations amicales. Elle est restée proche de Brittany Mahomes (et a été critiquée pour cela) malgré ce qui semble être des points de vue politiques très différents. Elle a également discrètement soutenu Blake Lively à la suite de la Ça se termine avec nous tournée promotionnelle.

Et maintenant que les amis de Swift qui semblaient avoir des doutes sur Kelce auparavant ont été agréablement démentis sur ce qu’ils pensaient initialement être des « signaux d’alarme ». Avec le feu vert de son entourage, il semble que Swift soit enfin prête à se laisser aller et à laisser les choses se dérouler aussi naturellement que possible. « Mais à ce stade, elle veut juste se libérer des entraves et laisser les gens la juger en fonction de ce qui lui vient naturellement », a poursuivi la source.

« On peut voir le changement en se basant simplement sur ce qu’elle portait pour le match », a poursuivi la source, faisant référence à l’ensemble en jean double de Swift lors du match d’ouverture de la saison pour les Chiefs de Kansas City. « Dans le passé, elle avait l’impression qu’elle devait s’habiller comme la petite amie parfaite de la NFL et pour elle, cela signifiait porter des vêtements d’équipe de la tête aux pieds. Cette fois, elle a porté ce dans quoi elle se sentait sexy, elle n’a pas porté de produits dérivés de fans ou les couleurs de l’équipe. »

Après presque deux ans de tournée non-stop, cela semble être un choix judicieux pour Swift de se retirer de la gestion des relations publiques d’une relation avec une célébrité et de simplement profiter d’en être une.

