Taylor Swift fera ses débuts à la réalisation avec un long métrage original

Taylor Swift réalise son premier long métrage.

Swift, 32 ans, a écrit un scénario original qui sera produit par Searchlight Pictures, selon un communiqué de presse obtenu par Fox News Digital. L’annonce n’a pas fourni d’autres détails sur le projet.

“Taylor est un artiste et un conteur unique dans une génération”, ont déclaré David Greenbaum et Matthew Greenfield, coprésidents de Searchlight, dans un communiqué commun. “C’est une véritable joie et un privilège de collaborer avec elle alors qu’elle se lance dans ce nouveau voyage créatif passionnant.”

TAYLOR SWIFT BRISE LE SILENCE SUR TICKETMASTER FIASCO

Swift a déjà parlé de la transition vers la réalisation lors de la projection de “All Too Well: The Short Film” au Tribeca Film Festival en juin.

“J’ai toujours pensé que c’était quelque chose que d’autres faisaient”, a déclaré Swift à propos de la réalisation. En étant sur les plateaux de tournage et en faisant des clips vidéo, “les listes de choses que j’absorbais sont devenues si longues qu’à la fin, j’ai pensé:” Je veux vraiment faire ça “.”

Son film de 13 minutes, qu’elle a écrit et réalisé, est le produit de ce processus d’apprentissage. Sorti en novembre aux côtés de son dernier album réenregistré, “Red (Taylor’s Version)”, la vidéo a mis des images et une histoire fictive dans une version étendue de “All Too Well”, un favori des fans de son album “Red” de 2012.

Depuis sa sortie, le film a été visionné plus de 80 millions de fois sur YouTube.

Le court métrage a remporté plusieurs prix, dont la vidéo de l’année et la meilleure vidéo longue durée aux MTV Video Music Awards cette année. Swift a également décroché le prix de la meilleure réalisation lors de la cérémonie.

L’interprète de “Midnights” est également le seul artiste à avoir remporté la vidéo de l’année à trois reprises.

Swift est entrée dans l’histoire avec la sortie de son dernier album. Après ses débuts, la pop star a décroché les 10 premières places du Billboard Hot 100.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.