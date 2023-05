Taylor Swift fait vibrer Daisy Dukes lors d’une sortie à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Taylor Swift33 ans, a fait tourner les têtes dans la Grosse Pomme lundi matin, lorsqu’elle s’est présentée au studio d’enregistrement Electric Lady, quelques heures après avoir terminé ses trois nuits Visite des époques arrêtez-vous à Foxborough, MA. La chanteuse a porté un haut boutonné blanc à manches longues et un short en jean noir alors qu’elle passait devant les caméras lors de la sortie à New York. Elle avait également ses longs cheveux blonds baissés et avait ajouté des sandales beiges à son look alors qu’elle portait un sac à main beige assorti sur une épaule.

Taylor a été photographiée seule lors de la nouvelle sortie, ce qui est différent du moment où elle a été photographiée dans le même studio la semaine dernière. Le crooner « Midnight Rain » a été aperçu en train de quitter les lieux avec son nouveau petit ami selon la rumeur, Matty Healey. On ne sait pas si les tourtereaux présumés enregistraient au studio ou assistaient à un événement à l’époque, mais Le 1975 Le chanteur a doucement conduit l’auteur-compositeur dans un véhicule en attente alors qu’ils partaient et marchaient à côté d’une foule.

Taylor et Matty ont été liés pour la première fois en 2014, mais aucun d’eux n’a confirmé les rumeurs de rencontres. Des sources les ont ensuite liés de nouveau de manière romantique plus tôt ce mois-ci, quelques semaines seulement après qu’il a été rapporté que la relation de six ans de Taylor avec l’acteur Joe Alwyn était fini. « Taylor et Matty s’aiment », a déclaré une source Divertissement ce soir. « Taylor a le béguin pour Matty et ils passent un bon moment ensemble. Matty pense aussi que Taylor est génial et incroyablement talentueux. Ils se sont fréquentés brièvement dans le passé.

Peu de temps après que les rumeurs de romance aient fait la une des journaux, Matty a été aperçu en train d’assister aux six soirées de Taylor. Visite des époques concerts à Nashville, TN et Philadelphie, PA. Il s’est balancé aux côtés de certains de ses amis dans la tente VIP des spectacles alors qu’elle chantait des chansons à succès comme « Lover » et « Shake It Off ». Entre certains spectacles, ils auraient également été photographiés se tenant la main alors qu’ils étaient dans un restaurant avec un producteur et un musicien. Jack Antonoffqui a travaillé avec eux deux et serait celui qui les aurait reconnectés.

Bien que ni Taylor ni Matty n’aient publiquement confirmé qu’ils sortaient ensemble, le premier a peut-être fait allusion à un nouvel amour heureux, lors d’un discours à l’une de ses émissions à Foxborough le week-end dernier. « Je n’ai jamais été aussi heureuse de ma vie dans tous les aspects de ma vie », a-t-elle déclaré au stade Gillette, dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. « Et je veux juste vous remercier d’en faire partie. »

