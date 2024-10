Taylor Swift fait venir Sabrina Carpenter pour la tournée « Eras » de la Nouvelle-Orléans

Lire du contenu vidéo





Taylor Swift a pris le contrôle de la Nouvelle-Orléans samedi soir, avec l’aide de Sabrina Charpentier.



Lire du contenu vidéo





TS est montée sur scène au Caesars Superdome pour sa tournée « Eras » et a interprété une multitude de succès lorsqu’elle a attrapé un téléphone portable devant 65 000 fans hurlants et a donné un jingle à Sabrina… puis l’a convoquée sur scène.

Sabrina a accepté et elle et Tay ont chanté un duo, ce qui a rendu la foule encore plus folle.





Comme vous le savez, au début de la tournée – l’été 23 – Sabrina a ouvert pour Taylor et a continué à le faire pendant des mois.

Le duo à succès a ensuite interprété un mash-up de trois de leurs plus grandes chansons à succès pour la foule séduite.

Sabrina a interprété « Espresso » – une version acoustique – qui est ensuite devenue partie intégrante d’un mashup avec « Is it Over Now? » de Taylor.

Une chose amusante… Sabrina – qui est beaucoup plus petite que Taylor – est sortie avec une énorme paire de chaussures à plateforme !

En tout, T&S a réalisé 3 mashups, dont « Please Please Please » de Sabrina.