Taylor Swift fait une apparition « gênante » au milieu des rumeurs de « séparation »

Taylor Swift prend une pose « gênante » suite aux rumeurs de séparation avec Travis Kelce

Taylor Swift prend une pose gênante alors qu’elle sort en tenant la main de son petit ami Travis Kelce après les rumeurs de « séparation ».

Le couple s’est montré très affectueux en public après avoir été aperçu au mariage du mannequin Karen Elson à New York, le samedi 7 septembre.

Le Antihéros La chanteuse avait l’air éthérée dans une robe à bretelles couleur crème, avec ses cheveux lissés en un chignon soigné tandis que l’homme de ses rêves portait une chemise en tricot noir alors qu’il escortait la chanteuse jusqu’à la salle.

Cela survient après qu’un prétendu « contrat divulgué » a prouvé que le couple ne faisait que mettre en scène leur histoire d’amour à des fins publicitaires, faisant allusion à une date supposée de fin de leur histoire d’amour de longue date.

Cependant, cela a touché une corde sensible chez les fans qui s’attendaient à ce que leur union dure toute une vie.

Le représentant de Travis et un porte-parole de Portée complète ont rapidement répliqué à toutes ces allégations, niant l’authenticité du document et confirmant dans un communiqué qu’il était « entièrement faux et fabriqué » et qu’il n’avait « pas été créé, publié ou autorisé par cette agence ».

Ils ont ajouté : « Nous avons engagé notre équipe juridique pour engager des poursuites contre les personnes ou entités responsables de la falsification illégale et préjudiciable de documents. »

Pour les non-initiés, le couple a commencé à se fréquenter en septembre 2023, après que Swift ait été aperçue en train de soutenir l’équipe de Kelce à plusieurs reprises.