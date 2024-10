Taylor Swift fait un énorme don pour venir en aide aux victimes de l’ouragan et rejoint d’autres célébrités

L’argent servira à aider les communautés à se reconstruire et à se rétablir, dit l’organisation… en fournissant de la nourriture essentielle aux personnes qui en ont besoin après Hélène – et l’ouragan Milton, qui devrait maintenant toucher terre ce soir ou tôt jeudi matin.

Il s’agit d’un don massif de la part de la pop star… et fait suite à plusieurs autres stars qui ont donné de l’argent – comme la reine du country, Dolly Parton qui a fait don d’un million de dollars. Dollywood a égalé son argent, elle a donc donné plus de 2 millions de dollars au total.

Plusieurs autres stars country — Luc Combs , James Taylor , Église Éric et plus encore – organisent un concert-bénéfice. Ils reverseront les bénéfices aux victimes de l’ouragan Hélène.

D’autres célébrités qui auraient donné de l’argent… Morgane Wallen , Ivanka Trump , Elon Musk propriétaire des Panthers de la Caroline David Tepper et une tonne de noms plus audacieux.

L’ouragan Helene a ravagé de nombreuses communautés… frappant particulièrement durement les Carolines, la Géorgie et la Floride. Le bilan des décès dus à Hélène est actuellement de 232 dans six États. Et Milton est sûr de causer encore plus de dégâts dans la région cette semaine.