Taylor Swift fait l’éloge du « fun et de la magie » de Travis Kelce alors qu’elle remporte les MTV VMA 2024

Les votes sont tombés — Taylor Swift a réalisé la vidéo de l’année !

Aux MTV Video Music Awards 2024, la superstar de la pop de 34 ans a remporté peut-être le titre de Moon Person of the Evening le plus convoité, la vidéo de l’année, pour « Fortnight » avec Post Malone — devançant Ariana Grande, Billie Eilish, Doja Cat, Eminem et SZA.

Lors de la réception du prix à l’UBS Arena, Swift a remercié de nombreuses personnes qui ont travaillé sur le clip, ainsi que son petit ami, Travis Kelce.

« Réaliser cette vidéo, la monter et l’écrire a été l’expérience la plus merveilleuse, et cela grâce à toutes les personnes avec qui j’ai pu la réaliser – et cela inclut Ethan Hawke et Josh Charles qui ont fait des apparitions incroyables, ainsi que mon incroyable directeur de la photographie. [and] « Rodrigo Prieto, qui fait tout son possible pour travailler avec des réalisatrices », a-t-elle commencé. « C’est un génie et je n’arrive pas à croire que j’ai eu l’occasion de travailler avec lui ainsi qu’avec Ethan Tobman, mon incroyable chef décorateur, avec qui j’ai travaillé sur la tournée Eras. »

Taylor Swift et Post Malone acceptent la victoire du prix de la vidéo de l’année aux MTV VMA.

Christopher Polk/Billboard via Getty



Swift a continué : « Post Malone, que nous aimons tous beaucoup. Les choses que cette vidéo a à voir, ça semble très triste quand on la regarde, mais c’était en fait la vidéo la plus amusante à faire, et une chose dont je me souviendrai toujours, c’est que lorsque je finissais une prise et que je disais « coupez » et que nous avions terminé cette prise, j’entendais toujours comme quelqu’un qui applaudissait de l’autre côté du studio où nous tournions, et cette personne était mon petit ami, Travis. »

« Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie », a-t-elle ajouté à propos de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, âgé de 34 ans. « Je veux donc le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance photo, car je m’en souviendrai toujours. »

Elle a ensuite tourné son attention vers les Swifties : « Et aux fans, j’essaie toujours de trouver un moyen de vous dire « merci » d’avoir fait de ma vie ce qu’elle est, d’avoir fait de l’Eras ​​Tour ce qu’il est devenu, d’avoir fait de Le Département des poètes torturés « C’est tout ce que vous avez fait, d’avoir fait ça et d’avoir voté pour ce prix, donc merci à MTV de m’avoir donné cette opportunité de remercier les fans. Donc, merci pour ce que vous avez fait, et le fait que ce soit un prix voté par les fans et que vous ayez voté pour cela, j’apprécie beaucoup. »

Enfin, Swift a conclu son discours en appelant ses fans à voter, peu de temps après avoir soutenu Kamala Harris : « Et si vous avez plus de 18 ans, inscrivez-vous pour voter pour quelque chose d’autre de très important : la prochaine élection présidentielle. »

Taylor Swift et Travis Kelce à l’US Open le 8 septembre.

Jamie Squire/Getty



Complété par sa nomination pour la vidéo de l’année, la Département des poètes torturés Le chanteur a mené la soirée en nominations, avec 12.

En plus de ses cinq autres nominations, Grande, 29 ans, était en lice pour le prix de la vidéo de l’année pour l’une de ses vidéos. Soleil éternel visuels : « Nous ne pouvons pas être amis (attendez votre amour) ».

Inspiré par l’intrigue du film de 2004 qui a inspiré le nom de l’album, Le soleil éternel de l’esprit sans tachele clip réalisé par Christian Breslaur montre Grande subissant une intervention pour effacer ses souvenirs d’un ex-petit ami (Evan Peters).

Le clip de Eilish « LUNCH » était également en compétition pour le prix. Frappe-moi fort et doucement Le morceau montre le chanteur de 22 ans en train de danser et s’inspire largement de l’esthétique des années 90 et de visuels vibrants aux couleurs primaires.

Doja Cat, quant à elle, a été nominée pour « Paint the Town Red ». Comme les autres artistes de la chanteuse-rappeuse de 28 ans Écarlate visuels, la vidéo du morceau viral, réalisé par L’IdoleNina McNeely présente de nombreux personnages et thèmes inspirés des démons.

Tout juste sorti de la sortie de La mort de Slim Shady (Coup de Grâce)Eminem était en lice pour le prix de la vidéo de l’année pour son clip nostalgique (et rempli de stars !) « Houdini ».

Le visuel de l’icône du rap, largement nominé, réalisé par Rich Lee, s’inspire de ses premières œuvres et présente des caméos de Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Shane Gillis et Pete Davidson.

SZA a complété la liste des nominés pour la vidéo de l’année avec son visuel « Snooze », qu’elle a co-écrit avec son réalisateur, Bradley J. Calder.

La vidéo rêveuse inspirée du cinéma suit la chanteuse de 34 ans à travers plusieurs relations avec des petits amis interprétés par Justin Bieber, Benny Blanco, Young Mazino et Woody McClain – ainsi qu’un robot.

Les MTV VMA 2024 seront diffusés le 11 septembre à 20 h HE/HP en direct de l’UBS Arena de New York.