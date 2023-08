Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Swift33 ans, a montré son soutien à sa meilleure amie Selena Gomez après que cette dernière ait sorti son nouveau single très attendu, « Single Soon », le 25 août. Minuits l’auteur-compositeur a republié le clip de la chanson épique sur son histoire Instagram et y a ajouté une légende affectueuse. «Quand ton meilleur ami est le meilleur. Je danserai sur ça pour toujours, je pense », a écrit Taylor.

📲 Taylor Swift encourage @Selena Gomezle nouveau single, #SingleSoon via l’histoire IG ! ✨ « QUAND VOTRE MEILLEUR EST LE MEILLEUR.

Je danserai ça pour toujours, je pense. pic.twitter.com/ofn8hf91FL – Mises à jour de Taylor Swift (@SwiftNYC) 27 août 2023

Il n’a pas fallu longtemps à Selena, 31 ans, pour republier le message de Taylor sur sa propre histoire Instagram. Les fans ont ensuite republié ces mots doux et loué l’amitié de longue date entre les stars talentueuses, qui dure depuis plus d’une décennie. Selena a également remercié ses fans pour leur soutien à la chanson.

« Merci les gars pour tout l’amour sur Single Soon !!! » a-t-elle écrit dans la légende d’une photo en noir et blanc de la vidéo. « C’est un hymne ludique sur le fait d’être bien dans sa peau et d’aimer sa propre compagnie… et c’est aussi très amusant de danser sur! »

Dans la vidéo, Selena est magnifique alors qu’elle chante et danse dans un haut sans manches rose métallisé et un short en jean avec une ceinture noire et dorée. Elle a également porté des bijoux en or et des perles blanches alors que ses cheveux étaient relevés, et son maquillage assorti faisait ressortir ses meilleurs traits.

Avant que Taylor ne montre son amour pour Selena et son nouveau jam, le crooner des « Wolves » a montré son amour pour Taylor lorsqu’elle l’accompagnait Tournée des époques plus d’une fois. Elle a amené son adorable petite sœur Gracie10 ans, à certains spectacles, et la mignonne a même reçu le chapeau fedora noir signé que Taylor donne à un fan en spectacle tout en chantant « 22 » d’elle Rouge ère. Le moment mémorable a été capturé en vidéo et Selena était sûre de remercier son amie d’en avoir fait un concert inoubliable pour son jeune frère.

Selena et Gracie ont également été aperçues en train de chanter la ballade romantique « Lover » de Taylor lors d’un de ses spectacles à Los Angeles, en Californie. Ils se sont embrassés pendant la chanson, alors qu’ils regardaient depuis la zone VIP du stade SoFi, qui comprenait également d’autres célébrités. Le jeune fan a également été aperçu en train d’échanger des bracelets d’amitié avec d’autres fans, connus sous le nom de « Swifties ».