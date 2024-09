Taylor Swift fait face à des critiques pour son amitié avec Brittany Mahomes au milieu de la controverse autour de Trump

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Taylor Swift fait face aux critiques de ses fans après avoir été vue en train d’embrasser chaleureusement Brittany Mahomes, qui a été félicitée la semaine dernière par Donald Trump pour l’avoir « fermement défendu » contre la controverse en ligne.

Swift et Mahomes, l’épouse du quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, étaient assis ensemble lors de la finale masculine de l’US Open dimanche (8 septembre), avec le petit ami de Patrick et Swift, l’ailier rapproché de Kansas City Travis Kelce.

Après l’événement, des photos de Swift serrant affectueusement Mahomes dans ses bras ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé parmi les fans de Swift condamnant la chanteuse pour s’être rapprochée de Mahomes, un supposé partisan de Trump.

« Taylor girl, ce n’est pas très Miss Americana de ta part, comment peux-tu supporter d’être avec quelqu’un comme ça », a tweeté une personne, faisant référence à la carrière de la pop star en 2020. Miss Américaine documentaire.

Le titre du documentaire provient du titre de la pop star « Miss Americana & the Heartbreak Prince », une chanson de 2019 qui protestait contre le climat politique américain sous la première présidence de Trump.

« Je ne m’attends pas à ce qu’un milliardaire mène la révolution ou quoi que ce soit. Je ne comprends simplement pas pourquoi quelqu’un ferait un film sur la défense de ce qui est juste à n’importe quel prix, pour ne plus jamais rien défendre », a commenté une deuxième personne.

« Nous, les Swifties sensés, sommes tout aussi confus que vous », a convenu un troisième.

Taylor Swift embrasse Brittany Mahomes à l’US Open (mattxiv sur X)

« C’est décourageant de voir quelqu’un défendre la justice dans un film mais ne pas agir de manière cohérente », a ajouté un autre.

D’autres, cependant, ont défendu Swift, affirmant que « ce n’est pas grave si vos amis votent pour quelqu’un d’autre que votre candidat préféré ».

« Les gens ne peuvent donc pas s’élever au-dessus de la politique en tant qu’amis ? Pourquoi pas ? », s’est interrogé l’un d’eux, tandis qu’un deuxième a écrit : « J’ai l’impression que vivre dans un pays libre signifie que vous pouvez être ami avec des gens avec lesquels vous n’êtes pas d’accord sur certains points, ou peut-être que vous ne vous associez pas à leurs affiliations politiques ou religieuses, mais que vous appréciez quand même la personne en tant qu’être humain. »

L’Indépendant a contacté le représentant de Swift pour un commentaire.

Travis Kelcey, Taylor Swift, Brittany et Patrick Mahomes ensemble lors de la finale masculine de l’US Open (Getty Images)

La semaine dernière, Trump a remercié Mahomes de l’avoir « défendu » en ligne au milieu de la controverse entourant son soutien apparent à sa campagne pour l’élection présidentielle de 2024.

« Je tiens à remercier la belle Brittany Mahomes de m’avoir si fermement défendu, ainsi que le fait que MAGA est le mouvement politique le plus grand et le plus puissant de l’histoire de notre pays aujourd’hui en faillite », a posté Trump sur son compte Truth Social.

« Avec la criminalité et l’immigration illégale totalement hors de contrôle, l’INFLATION qui ravage tous les Américains et un monde qui se moque de la stupidité de nos malheureux « dirigeants », il est agréable de voir quelqu’un qui aime notre pays et qui veut le sauver de la catastrophe », a-t-il ajouté. « Quel couple formidable – On se voit tous les deux au Super Bowl ! »

Le message de l’ancien président est venu en réponse à la tempête sur les réseaux sociaux déclenchée par Mahomes, 29 ans, fin août pour avoir « aimé » une photo de lui. poste de Trump intitulé : « La plateforme républicaine 2024 », qui décrit ses priorités pour un second mandat.

Alors que Mahomes a semblé retirer son like de la publication suite à la réaction négative, elle a ensuite commentaires aimés sur les publications faisant la promotion de « Trump-Vance 2024 ».

Elle s’en est également prise aux critiques en déclarant : « Je veux dire, honnêtement, pour être un haineux à l’âge adulte, vous devez avoir des problèmes profondément enracinés que vous refusez de guérir depuis l’enfance. »

Swift, qui s’est jusqu’à présent abstenue d’exprimer ouvertement ses opinions politiques, a publiquement soutenu Joe Biden et Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2020. Plus tard dans l’année, elle a tweeté directement à Trump : « Après avoir attisé les feux de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence, avez-vous le culot de feindre une supériorité morale avant de menacer de recourir à la violence ? « Quand les pillages commencent, les fusillades commencent » ??? Nous voterons pour vous chasser en novembre. »