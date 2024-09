Taylor Swift fait face à des critiques pour avoir embrassé Brittany Mahomes, une fan de Trump

Taylor Swift fait face à, euh, rapide les réactions négatives des fans pour son association avec Brittany Mahomes, une fervente partisane de Donald Trump et épouse du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, qui est le coéquipier et meilleur ami de son petit ami Travis Kelce.

Les deux hommes ont été aperçus en train de s’embrasser lors de la dernière journée de l’US Open hier, après de nombreuses rumeurs en ligne sur le statut de leur proximité. Les ennuis ont commencé à se préparer au cours du week-end, alors que la saison 2024 de la National Football League a débuté avec une victoire le 5 septembre des Chiefs contre les Ravens de Baltimore en présence de Swift. D’innombrables articles sont parus dans des publications, selon les thèmes abordés. distance présumée entre Mahomes et Swift — car ils ne se sont pas assis ensemble dans une loge partagée comme ils l’ont fait dans le passé — lors du match inaugural jusqu’à leur étreinte tant vantée du 8 septembre, qui a signalé aux gens que les rumeurs d’un les querelles apparentes ont été étouffées.

En effet, les fans de l’artiste multiplatine et lauréate d’un Grammy ont critiqué la rhétorique franche de Swift contre Trump dans son documentaire de 2020. Miss Américaine, au cours de laquelle elle a déclaré« Je dois être du bon côté de l’histoire. » Le film raconte l’introspection de Swift en tant qu’artiste avec une plateforme importante et influente et sa décision – non soutenue par son équipe de relations publiques, sa famille et ses managers – de s’engager dans le discours politique, notamment en défendant les droits des femmes et des LGBTQ+. Dans cette vidéo pleine d’émotion, elle regrette de ne pas s’être impliquée politiquement et de ne pas s’être exprimée avant l’élection présidentielle de 2016.

Elle tweeté « Après avoir attisé les feux de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence, avez-vous le culot de feindre une supériorité morale avant de menacer de recourir à la violence ? « Quand les pillages commencent, les fusillades commencent » ??? Nous voterons pour vous destituer en novembre. @realdonaldtrump. »

Certains fans ont réapparu le tweet, singulier souligne la disparité entre les paroles de Swift et son manque d’action : « pas un mot sur la Palestine. pas un mot sur le fait que Trump utilise votre visage pour le promouvoir. pas un mot sur les lois LGBTQ+ de ces dernières années, ou sur quoi que ce soit qui se passe dans votre État d’origine. les meilleurs amis avec un SA [sexual assault] apologiste et partisan convaincu de Trump. ce tweet et 2019, vous êtes une telle blague wow ! » (Un autre utilisateur a lié articles et tweets précédents de Mahomes qui incluait ses critiques contre Swift pour n’avoir écrit que sur « les garçons et les relations », le soutien qu’elle a reçu de Trump pour son soutien et sa défense de son beau-frère au milieu de ses allégations d’agression sexuelle.)

De son côté, Trump a utilisé cette association à son avantage avant l’élection présidentielle, en publiant de fausses images de Swift générées par l’IA et en prétendant qu’il existe un faux mouvement croissant « Swifties for Trump ». À l’heure actuelle, Swift, qui a publiquement soutenu le président Joe Biden lors de l’élection de 2020, n’a pas manifesté son soutien à Trump ou à la candidate démocrate et actuelle vice-présidente Kamala Harris.

« hey @taylorswift13 tu as laissé tomber ça », un utilisateur a écrit sur X, en joignant une photo d’une colonne vertébrale. Le thème a été répété sur X de nombreuses fois, car même le compte bot qui partage les paroles de Swift Minuit a posté les paroles pointues:« sans colonne vertébrale dans ma tombe de silence », une référence au morceau « The Great War ».

Un fan a fait référence aux paroles de « Peace », une chanson du groupe acclamé folklore qui est débattu comme étant à propos de son ex-petit ami et acteur Joe Alwyn : « Ton intégrité me fait paraître petit / Tu peins des paysages de rêve sur le mur / Je dis de la merde avec mes amis / C’est comme si je gâchais ton honneur. » L’individu a écrit« Elle-même a dit que l’intégrité de Joe Alwyn la faisait paraître petite. Je suppose qu’elle a trouvé un homme pour qui ce n’est pas un problème. »

Un autre dit« Je ne m’attends pas à ce qu’un milliardaire mène la révolution ou quoi que ce soit. Je ne comprends simplement pas pourquoi quelqu’un ferait un film sur la défense de ce qui est juste à n’importe quel prix, pour ne plus jamais rien défendre. »

