Taylor Swift fait don de 5 millions de dollars aux efforts de secours après l’ouragan

Taylor Swift a fait don de 5 millions de dollars pour aider les communautés touchées par l’ouragan Helene, qui a dévasté certaines parties du sud-est des États-Unis, et pour aider au rétablissement à l’approche de l’ouragan Milton.

L’organisation à but non lucratif Feeding America a annoncé mercredi son don sur les réseaux sociaux, partageant une déclaration du PDG Babineaux-Fontenot.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants envers Taylor Swift pour son généreux don de 5 millions de dollars aux efforts de secours suite aux ouragans Hélène et Milton », a écrit Babineaux-Fontenot. « Cette contribution aidera les communautés à se reconstruire et à se rétablir, en fournissant de la nourriture essentielle, de l’eau potable et des fournitures aux personnes touchées par ces tempêtes dévastatrices. Ensemble, nous pouvons avoir un réel impact en aidant les familles à relever les défis à venir. Merci, Taylor, de vous tenir à nos côtés dans le mouvement visant à éliminer la faim et d’aider les communautés dans le besoin.

Swift a déjà fait des dons à des causes caritatives. En mars 2020, le résident de longue date de Nashville a fait don d’un million de dollars au Fonds d’intervention d’urgence du Middle Tennessee après que Nashville et d’autres régions du centre de l’État aient été frappées par des tempêtes meurtrières. Et en février, à la suite de la mort tragique de Lisa Lopez-Galvan, tuée dans une fusillade lors d’un défilé de victoire des Chiefs de Kansas City, Swift a fait don de 100 000 $ à une page GoFundMe pour la famille Lopez-Galvan.

D’autres dirigeants de la communauté musicale ont également apporté d’importantes contributions à la suite de l’ouragan Hélène. Plus tôt cette semaine, Dolly Parton a fait une apparition lors d’une conférence de presse sur les dégâts causés par l’ouragan Hélène et a annoncé son intention de donner 1 million de dollars aux fonds de secours pour aider les personnes touchées par Hélène.

Tendance

Metallica aussi commun que leur Fondation All Within My Hands avait fait don de 50 000 $ chacun à World Central Kitchen et à Team Rubicon pour unir leurs efforts visant à aider les résidents après Hélène.

C’est une histoire en développement…