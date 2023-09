Taylor Swift fait augmenter le nombre d’inscrits sur les listes électorales avec un seul message – National

Lors de la Journée nationale d’inscription des électeurs aux États-Unis, Taylor Swift a exhorté ses millions de fans à Parlez maintenant et que leurs voix démocratiques soient entendues. Son appel a conduit à un « trafic record » vers Vote.org, un site Web d’enregistrement des votes à but non lucratif, qui a déclaré avoir enregistré le plus grand nombre d’inscriptions depuis des années grâce à l’aide de la pop star.

Swift a partagé un message sur son histoire Instagram mardi matin demandant à ses fans s’ils s’étaient déjà inscrits pour voter pour les prochaines élections américaines de 2024.

« J’ai eu tellement de chance de voir autant d’entre vous à mes concerts aux États-Unis récemment. Je vous ai entendu élever la voix et je sais à quel point elle est puissante. Assurez-vous que vous êtes prêt à les utiliser lors de nos élections cette année ! »

Dans l’heure où Swift a publié son message, le trafic sur le site Web Vote.org a grimpé de 1 226 %, selon Andrea Hailey, PDG de Vote.org.

« Notre site comptait en moyenne 13 000 utilisateurs toutes les 30 minutes – un chiffre dont Taylor Swift serait fière », a écrit Hailey dans un communiqué de presse partagé avec Global News.

Treize, comme les Swifties le savent, est le chiffre porte-bonheur de la pop star.

Au total, 35 252 personnes se sont inscrites pour voter via le site mardi, soit une amélioration de 22,5 pour cent par rapport à la campagne de l’année dernière. Vote.org déclare que la Journée nationale d’inscription des électeurs de cette année a été la plus réussie depuis 2020, une année qui a vu l’actuel président Joe Biden affronter l’ancien président Donald Trump lors d’une élection très controversée.

Les chiffres d’inscription sur les listes électorales de cette année ont été aidés en partie par l’intérêt croissant des jeunes. Par rapport à la campagne de l’année dernière, il y a eu une augmentation de 115 pour cent du nombre de jeunes de 18 ans inscrits sur les listes électorales.

« À maintes reprises, des jeunes se présentent et démontrent qu’ils se soucient de leurs droits et de leur accès aux urnes », a déclaré Hailey.

Dans un tweet, Hailey a ajouté : « Tu veux savoir quelque chose d’encore plus sauvage ? On constate ici une augmentation de 849% par rapport à 2021. 849% ! L’empressement de cette génération à participer change la donne. Ils sont l’avenir et leur énergie façonnera les résultats des prochaines élections.

Cher @taylorswift13 – puissent ces statistiques vous servir de lettre d’amour pour amplifier la voix des électeurs ! 💌 Grâce à nos efforts collectifs, nous avons réalisé :

👥35K+ inscriptions

🔍50K vérifications

🎉115% ⬆️chez les inscrits de 18 ans vs ’22

📰1,3 million de pages Web vues

Ensemble, faisons rayonner la démocratie ! 💫 –Andrea Hailey (@AndreaEHailey) 20 septembre 2023

Vote.org affirme qu’il « profite de cet élan » pour annoncer son intention d’inscrire huit millions d’électeurs avant que les Américains ne se rendent aux urnes en 2024.

« Nous avons déjà lancé notre programme d’inscription grâce à nos efforts en faveur des jeunes sur les campus, à l’engagement des influenceurs, à la radio, au numérique, aux médias sociaux et aux contacts directs avec les électeurs. Les élections de 2024 sont déjà là, et maintenant, il est temps de transformer cet enthousiasme en votes », a déclaré Hailey.

Jusqu’à récemment, Swift était notoirement réticent à discuter de questions politiques en public. Tout a changé en 2018 lorsqu’elle s’est prononcée en faveur du candidat démocrate au Sénat du Tennessee, Phil Bredesen, tout en critiquant son adversaire républicaine Marsha Blackburn sur ses antécédents en matière de LGBTQ2+ et de droits des femmes.

« Dans le passé, j’étais réticent à exprimer publiquement mes opinions politiques, mais en raison de plusieurs événements dans ma vie et dans le monde au cours des deux dernières années, je ressens cela très différemment maintenant », écrivait Swift à l’époque. Blackburn a remporté les élections sénatoriales.

En 2020, Swift a soutenu la campagne de Biden et Kamala Harris, affirmant à l’époque qu’elle pensait que l’Amérique « avait une chance de lancer le processus de guérison dont elle a si désespérément besoin », sous leur direction.