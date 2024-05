Michael Campanella/Getty Images

Taylor Swift a été invitée par un présentateur nature de la BBC à reconsidérer sa décision de réduire son utilisation « absurde » des jets privés.

Chris Packham, animateur de longue date des programmes nature de la BBC et militant infatigable pour l’environnement, s’est prononcé après que Swift ait envoyé des avocats pour faire taire une blogueuse sur les réseaux sociaux partageant un journal de son utilisation internationale d’un avion.

Le Royaume-Uni Daily Mirror articles de journaux que Swift a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Jack Sweeney, qui avait calculé et partagé que Swift avait parcouru 178 000 miles sur deux avions privés en 2023. Sa plus forte colère était réservée aux vols qu’elle a effectués en février, effectuant un aller-retour d’une journée depuis Tokyo à Las Vegas et retour, pour soutenir son petit ami Travis Kelce lors de la finale du Superbowl.

Packham a dit Le miroir:

« Nous savons que les jets privés sont ceux qui contribuent le plus à la consommation de carburant d’aviation et les moins efficaces car ils transportent une seule personne. Alors il l’a appelée et elle a menacé de le poursuivre en justice. Et j’ai juste pensé : « Tu as vraiment raté le truc, Taylor. »

«Ce que vous auriez dû dire, c’est : ‘Vous avez raison, les temps ont évolué.’ Je dois changer ma pratique. Je vais vendre mes jets privés. Et cela aurait été une chose tellement puissante à dire à un public. Et je veux dire, son public est avant tout un public jeune, n’est-ce pas ? Je veux dire, on ne peut pas dire qu’elle est responsable de la dégradation du climat. Mais c’est une icône. Et en conséquence, elle devrait diriger.

Swift effectue actuellement sa tournée record Eras à travers l’Europe, se produisant à Lisbonne, au Portugal, ce week-end. Le miroir l’a approchée pour un commentaire.