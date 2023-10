Taylor Swift étourdit dans une robe bleue à l’avant-première du film « The Eras Tour » – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Taylor Swift était belle lorsqu’elle est arrivée pour la première de La tournée des époques film au AMC Theatre de The Grove à Los Angeles le mercredi 11 octobre. Le chanteur « Anti-Hero », 33 ans, avait l’air ravi de partager l’expérience du concert avec ses fans à travers le film. Taylor a séduit dans une robe bleue par Oscar de la Renta qui présentait un motif floral et de multiples découpes.

La tournée des époques Le film sortira en salles le vendredi 13 octobre, avec un accès anticipé à partir du 12 octobre. Même si Taylor a encore d’autres étapes de la tournée prévues pour 2024, le film devrait capturer tous les moments magiques de la tournée de la pop star. . «La tournée des époques a été l’expérience la plus significative et la plus électrique de ma vie jusqu’à présent et je suis ravi de vous annoncer qu’elle sera bientôt diffusée sur grand écran. À partir du 13 octobre, vous pourrez découvrir le film-concert dans les cinémas d’Amérique du Nord ! » elle a écrit dans son annonce.

Taylor a définitivement fait la tournée de l’été et elle a suscité beaucoup d’enthousiasme tout au long de la première série de spectacles nord-américains. De l’intro de « Miss Americana and the Heartbreak Prince » aux chansons surprises de chaque soir, en passant par les apparitions d’invités et de célébrités dans la foule jusqu’aux notes de clôture de « Karma », les Swifties avaient tellement de choses à attendre avec chaque concert.

🩵 PREMIERE DAY 🩵 Et ddd, je n’arrive pas vraiment à comprendre ça mais…. Regardez ce que vous m’avez vraiment fait faire : en raison d’une demande sans précédent, nous ouvrons les projections en accès anticipé du film de concert The Eras Tour le JEUDI en Amérique et au Canada !! Comme dans… DEMAIN. Nous ajoutons également… pic.twitter.com/IUp17aGVvn -Taylor Swift (@taylorswift13) 11 octobre 2023

La première du film a également lieu au milieu de la rumeur de romance entre Taylor et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City. Travis Kelce. Le 1989 La star a été aperçue à deux des matchs de Travis, regardant aux côtés de la mère du joueur, plongeant la NFL dans une frénésie à propos de leur relation rapportée. Malheureusement, le chanteur a fini par sauter le match de Travis contre les Vikings du Minnesota dimanche, mais il a été rapporté que Taylor s’était envolé pour Kansas City pour célébrer avec lui le 34e anniversaire du vainqueur du Super Bowl, selon Nous chaque semaine.

La première a également lieu quelques semaines seulement avant que Taylor ne publie la dernière réédition de sa discographie avec 1989 (version de Taylor). La version retravaillée de son album de 2014 sortira le 29 octobre. Outre la tracklist originale, elle contiendra également les chansons de Vault : « S*** ! », « Say Don’t Go », « Now That We Don’t Talk », « Suburban Legends » et « Est-ce fini maintenant ?