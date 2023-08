Taylor Swift étourdit au mariage après avoir provoqué une scène de foule chaotique lors d’un dîner de répétition

Taylor Swift attire toujours les foules même si sa tournée Eras est en pause pour le moment.

Le chanteur a assisté aux festivités de mariage de la fille d’Andie MacDowell, Margaret Qualley, qui a épousé le collaborateur fréquent de Swift, Jack Antonoff, ce week-end.

Swift portait une robe en dentelle bleu clair avec un corsage corseté et portait ses longs cheveux vers le bas. Elle a également gardé le maquillage simple, finissant le look avec sa lèvre rouge signature.

La présence de l’interprète de « Blank Space » a provoqué un délire vendredi soir lors du dîner de répétition dans un restaurant du New Jersey.

Ventilateurs envahi le restaurant à Long Beach Island, et on a signalé que la police avait été appelée pour calmer la foule.

Le chaos a déclenché un débat en ligne parmi les fidèles de Swift, dont certains ont affirmé que les personnes rassemblées au restaurant étaient trop intrusives dans la vie du chanteur.

Le week-end du mariage a été un événement étoilé, avec des invités célèbres, dont le couple présumé Channing Tatum et Zoe Kravitz, ainsi que la chanteuse Lana Del Rey et le mannequin Cara Delevigne.

Antonoff travaille avec Swift depuis 2012 et a produit ses six derniers albums, dont le plus récent, « Midnights ».

Le producteur et musicien de Bleachers s’est marié avec Qualley, une actrice qui est apparue dans des projets comme « Once Upon a Time in Hollywood… » et « Maid », dans lesquels sa mère MacDowell est également apparue avec elle.

Le couple est fiancé depuis 2022 et a commencé à se fréquenter un an plus tôt.

Swift était en solo pour l’événement après avoir brièvement fréquenté le leader de 1975, Matty Healy, plus tôt cette année. Les deux auraient noué une relation peu de temps après sa rupture avec son petit ami Joe Alwyn, avec qui elle était en couple depuis six ans.