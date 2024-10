Taylor Swift et Travis Kelce vont main dans la main pour un joli dîner à New York

Taylor Swift et Travis Kelce sortent à nouveau à New York !

Le chanteur, 34 ans, et la star de la NFL, 35 ans, ont formé un couple glamour alors qu’ils se rendaient au restaurant Torrisi pour leur deuxième rendez-vous consécutif à New York le samedi 12 octobre, après un dîner avec leurs amis Blake Lively et son mari. Ryan Reynolds la veille.

Sur les photos du rendez-vous galant obtenues par le Courrier quotidien, Swift avait l’air sensationnelle car elle portait un Le corset Ibiza Ivy d’Annie et mini-jupe assortie en velours doré au prix de 795 $ chacun, associé à Mules à plateforme Versace Medusa Buckle en cuir noir et un 1 083 $ Sac porté épaule monogramme Roberto Cavalli en noir assorti.

Son sac comportait un « R » doré et deux formes « C » entrelacées créées à partir de serpents dorés, attirant de nombreux fans. sur les réseaux sociaux spéculer que Swift – qui utilise souvent des « œufs de Pâques » pour faire allusion à ses projets à ses fans – laissait entendre qu’elle annoncerait officiellement Réputation (version Taylor) très bientôt.

La chanteuse « Karma » a également accessoirisé son look doré avec plus d’or puisqu’elle portait un Collier Tilly Sveaas T Bar en oret un Vivienne Westwood Tour de cou Messaline en cristal avec un pendentif en or.

Swift arborait une lèvre rouge orangé avec un œil ailé et avait ses cheveux coiffés en vagues douces pour l’occasion du soir.

Taylor Swift et Travis Kelce à New York le 12 octobre.

Travis, quant à lui, portait un polo en grosse maille Marni en bleu et un pantalon de combat camel associé à des baskets blanches.

Le joueur des Chiefs de Kansas City avait les cheveux plus courts et portait sa moustache en forme de guidon avec laquelle on le voit depuis l’été.

La soirée de Swift et Travis à New York survient après qu’ils aient été vus en train d’avoir un double rendez-vous dans la ville avec Lively et Reynolds au Corner Store le vendredi 11 octobre.

Pour l’occasion, Swift portait un Corset en filet Gucci GG en bleu marine et crème au prix de 1 650 $, associé à une mini-jupe en cuir noir et un Manteau Polo Ralph Lauren en poil de chameauavec du noir Bottines à plateforme Louis Vuitton Roxy.

Taylor Swift à New York le 12 octobre.

La chanteuse de « Quinzaine » a accessoirisé son look avec une somme de 4 400 $ Sac de selle Dior dans des bijoux noirs et dorés assortis, dont un Collier chaîne La Dolce Vita Giovanniune bague Louis Vuitton Blossom et des clous dorés assortis.

Kelce portait un Chemise imprimée Jacquemus Simon en bleu marine et crème, un pantalon bleu marine assorti et des baskets blanches.

Quelques jours avant leur double rendez-vous, Swift est venue soutenir Kelce, avec qui elle sort publiquement depuis plus d’un an, alors que son équipe jouait au Arrowhead Stadium de Kansas City, Mississippi, le 7 octobre.

Une source a déclaré à PEOPLE à propos de la relation entre Swift et Kelce : « J’ai l’impression que c’est magnifique. Tout est un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et tout le monde traverse des choses différentes. Il suffit donc qu’ils reconnaissent à quel point il est difficile de gérer leurs relations et de gérer leurs relations. tout. »