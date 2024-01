Taylor Swift et Travis Kelce sont « très amoureux » et les chefs « tellement excités » se dirigent vers le Super Bowl, selon une source

Taylor Swift et Travis Kelce profitent ensemble de ce chapitre de leur vie et attendent avec impatience que les Chiefs de Kansas City affrontent les 49ers de San Francisco au Super Bowl LVII.

Une source a déclaré à ET : “Taylor et Travis sont tellement excités que les Chiefs et Travis se rendent au Super Bowl. Ils sont très amoureux et Taylor est super fier de lui. Ils sont tous les deux extrêmement dévoués et travailleurs et se comprennent. . Ils savourent ce moment.

Cette déclaration est étayée par la couverture du match de championnat de l’AFC de dimanche, où les Chiefs sont sortis victorieux contre les Ravens de Baltimore. Après la grande victoire, Swift, 34 ans, a afflué sur le terrain en direction de Kelce, 34 ans, et a célébré la victoire avec un baiser.

Adorable vidéos mises en ligne montrent plusieurs angles du baiser, qui a eu lieu devant une foule occupée de personnes qui ont applaudi à la douce démonstration publique d’affection.

De plus, une vidéo publié par la NFL montre “Miss Americana” et le n°87 sur les Chiefs échangeant “Je t’aime” après la cérémonie cérémonieuse de sept points contre les Ravens.

“Tay, je vais profiter avec les gars, je t’aime”, dit Kelce dans le clip. “Tellement, ce n’est même pas drôle.”

“Je t’aime aussi”, répond le 12 fois lauréat d’un GRAMMY. “Je n’ai jamais été aussi fier. Jamais.”

Après que les Chiefs de Kansas City aient obtenu leur Super Bowl LVIII Dans cette machine à sous, les fans étaient impatients de savoir si Swift serait à l’intérieur du stade Allegiant de Las Vegas, Nevada, pour encourager son petit ami lors du match du 11 février. Il n’a pas encore été confirmé si Swift sera présente, car elle sortira de quatre spectacles à guichets fermés à Tokyo, au Japon, les jours précédents. Sa finale Tournée des époques la représentation en Asie aura lieu dans la nuit du 10 février.

“Taylor Swift se produit au Japon la veille du Super Bowl. Cela se terminera vers 22 heures, heure de Tokyo (5 heures du matin, heure de Las Vegas)”, a écrit un utilisateur de la plateforme de médias sociaux X – anciennement Twitter -. “Le vol de Tokyo à Vegas prend 12 heures, ce qui signifie que Swift peut arriver à 17 heures locales la veille du Super Bowl, 25 heures et 35 minutes avant le coup d’envoi.”

De plus, ces deux semaines devraient être extrêmement chargées pour l’interprète de “Bad Blood”, qui devrait assister à la 66e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards le dimanche 4 février, avant de s’envoler pour Tokyo pour le premier de ses concerts de la tournée Eras 2024. Aux GRAMMY, la chanteuse est nominé dans six catégoriesdont Album de l’année pour Minuits, avec Chanson de l’année et disque de l’année pour son premier single, “Anti-Hero”.

Le dimanche, ET exclusivement rapporté que contrairement aux informations circulant sur les réseaux sociaux, Swift ne se produira pas à la cérémonie de remise des prix en raison du délai serré entre le match et la reprise de sa tournée, qui a connu une interruption de deux mois pendant les vacances.

Si elle retourne aux États-Unis pour le match de Kelce, elle devra alors à nouveau voyager à l’autre bout du monde jusqu’en Australie où elle donnera trois concerts à Melbourne et quatre à Sydney avant la fin février. De là, elle se rendra à Singapour, en France, en Suède, au Portugal, en Espagne, en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Pologne et en Autriche.

Si elle parvient à se rendre au Super Bowl à temps, ce ne serait pas seulement un grand moment pour Kelce – qui a déjà participé à deux Super Bowls avec les Chiefs (tous deux aboutissant à des victoires) – mais ce serait aussi le 13ème jeu pour Swift, dont les fans se demandent si elle était le “cerveau” depuis le début.

