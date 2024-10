Taylor Swift et Travis Kelce sont-ils vraiment fiancés ?

Taylor Swift et Travis Kelce ont déclenché des rumeurs de fiançailles en début de semaine, mais sans aucune preuve substantielle.

Les rapports faisant état d’un engagement sans aucun rocher en vue ont émergé alors que l’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas, Troy Aikman, a affirmé en avoir beaucoup entendu parler.

Swift, 34 ans, encourageait Kelce, 35 ans, lors du cinquième match des Chiefs de Kansas City. NFL séance lorsqu’un épisode de la Pardonnez ma prise podcast a été diffusé avec les affirmations explosives.

Dans le podcast, Aikman a été entendu dire qu’on lui avait dit que le couple de premier plan « pourrait » se diriger vers l’autel, Personnes signalé.

« Quelqu’un m’a contacté aujourd’hui et m’a dit qu’ils pourraient être fiancés », a déclaré Aikman dans l’émission.

Ses affirmations ont également remplacé son lapsus précédent juste un jour auparavant, car il avait qualifié par erreur Swift de « missus » de Kelce pendant la Football du lundi soir diffusé le 7 octobre.

Cependant, l’affirmation d’un engagement très médiatisé a été infirmée par une confirmation de Personnes.

Kelce et les Chiefs sont maintenant en congé, et l’ailier rapproché a révélé qu’il avait des projets pour la pause mais a refusé de les révéler sur son podcast. De nouveaux sommets avec Jason et Travis Kelce.

Son frère Jason a demandé s’il « allait parler à quelqu’un » des « projets », ce à quoi Travis a répondu : « Non, mais si quelque chose sort, je suis sûr que nous en parlerons dans la série. »