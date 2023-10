Crédit d’image : Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock

Taylor Swift et Travis Kelce peut-être faire passer les choses au niveau supérieur ! “Cela devient rapidement plus grave”, a déclaré une source. PERSONNES pour un reportage du vendredi 27 octobre. «Ils partagent une solide éthique de travail et ont une grande appréciation de la vie et de leur carrière, ainsi que des liens et des valeurs familiales solides.» De plus, l’initié a donné un aperçu de ce que l’icône de la pop voit chez son nouveau petit ami. Il est “doux, maladroit et juste amusant à côtoyer”, a ajouté la source.

Taylor et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City font parler d’eux depuis que Travis a laissé entendre pour la première fois qu’il s’intéressait à elle. Révélant qu’il espérait lui offrir un bracelet d’amitié avec son numéro de téléphone écrit dessus, et qu’il était encore plus « blessé » quand il ne le pouvait pas, Travis a fait savoir au monde entier en juillet qu’il avait un œil sur Taylor.

“J’étais un peu blessé de ne pas avoir pu lui remettre l’un des bracelets que j’avais confectionnés pour elle”, a-t-il déclaré à propos de sa visite à son concert Eras Tour, lors d’un épisode de son émission. Nouvelles hauteurs podcast. “Je voulais en offrir un à Taylor Swift avec mon numéro dessus”, a-t-il admis. Il a également déclaré qu’il l’avait pris personnellement à l’époque.

“Elle ne rencontre personne ou du moins, elle ne voulait pas me rencontrer, alors j’ai pris cela personnellement”, a-t-il déclaré. Travis semble cependant avoir surmonté sa déception initiale et le couple semble se renforcer. Après que Taylor ait assisté à plusieurs matchs des Chiefs à Kansas City, des rapports ont révélé que Travis avait acheté une nouvelle maison de luxe pour « intimité » – ce qui aurait du sens si vous sortez avec l’une des plus grandes stars de la musique du monde.

Il y avait aussi des spéculations selon lesquelles elle aurait passé la nuit dans son manoir de Kansas City après un match des Chiefs le 12 octobre. Et comme pour toute nouvelle relation, de nouvelles amitiés se sont nouées – Taylor serait en train de nouer des liens avec elle. Bretagne Mahomesl’épouse du coéquipier de Travis Patrick Mahomes.

Mais plus important encore, Taylor et Travis s’adorent clairement : elle a été vue en train de l’embrasser affectueusement sur la joue sur une jolie photo PDA le 22 octobre.