Taylor Swift et Travis Kelce se tiennent la main lors d’un rendez-vous au restaurant de New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock/Jason Squires/Shutterstock

Taylor Swift33, et Travis Kelce, 34 ans, a apparemment confirmé leur rumeur d’amour en montrant son PDA en public pour la première fois samedi soir. Les tourtereaux ont été photographiés se tenant la main alors qu’ils se rendaient au restaurant Nobu à New York, dans l’État de New York, et avaient l’air de passer un bon moment. Le chanteur portait un long caban gris sur un haut court noir, un pantalon noir et des talons, tandis que l’athlète portait une veste à motifs blancs, gris et jaunes sur une chemise boutonnée blanche, un pantalon marron et des baskets blanches.

À un moment donné, Travis a aidé Taylor, dont les cheveux blonds étaient relevés, à entrer et sortir de l’arrière du véhicule dans lequel ils circulaient. Une vidéo a également été prise des moments où ils entraient et sortaient du restaurant et ils l’ont accueilli avec joie. personnel et les a remerciés de les avoir accueillis comme invités.

Le dernier rendez-vous de Taylor et Travis a eu lieu peu de temps avant leur apparition surprise dans Saturday Night Live. L’ancien rappeur présenté Épice glacéeLa performance de et ce dernier est apparu dans un sketch spécial de la NFL qui mettait également en vedette un acteur Kenan Thompson et hôte Pete Davidson. Le nouveau couple aurait également organisé une afterparty SNL avec certaines des stars de la série à Catch Steak après le tournage de l’épisode. Un témoin oculaire a dit TMZ ils s’embrassaient et Travis avait la main sur la taille de Taylor toute la nuit avant leur départ vers 4 heures du matin.

Avant que Taylor et Travis n’aient leur rendez-vous rempli de PDA ce week-end, le crooner de « Midnight Rain » a assisté à la Chefs de Kansas City match de football de l’ailier serré au Arrowhead Stadium de Kansas City, MO, jeudi. C’était la troisième fois qu’elle assistait publiquement à un match et regardait son nouveau copain parmi la foule. Son premier match a eu lieu fin septembre et le deuxième plus tôt ce mois-ci.

En plus d’encourager Travis et les Chiefs, Taylor était occupée à l’assister. Tournée des époques première du film au cinéma AMC de The Grove à Los Angeles, en Californie, la semaine dernière. Elle était incroyable dans une robe bustier bleu clair avec des sections découpées ainsi que des talons assortis, et a posé pour des photos épiques sur le tapis rouge de l’événement. Elle a également pris le temps de prendre des photos avec les fans qui attendaient à l’extérieur du théâtre avant qu’ils n’entrent tous voir le concert de trois heures sur grand écran.