Taylor Swift et Travis Kelce recréent une photo de leurs débuts en couple

Taylor Swift fait actuellement une petite pause dans sa tournée The Eras, qui a battu tous les records, et cela signifie qu’elle a pu se montrer pour soutenir son chéri, Travis Kelce, lors de son premier match de retour après la saison estivale. Et les fans ont peut-être repéré un petit flashback des premiers jours de leur relation sur Instagram ce week-end.

Après la victoire de l’équipe de Travis, les Chiefs de Kansas City, Taylor a rejoint Travis et certains de ses coéquipiers dans les coulisses et c’est ici que Chariah Gordon – qui est la fiancée du coéquipier de Travis, Mecole Hardman Jr. – a choisi de recréer l’une des photos les plus emblématiques prises du célèbre couple jusqu’à présent.

Chariah avait initialement publié une photo des deux couples sur son Instagram en octobre 2023, quelques semaines seulement après que Taylor et Travis auraient commencé à sortir ensemble. Et sa dernière photo était un sérieux retour à ces premiers jours.

Dans cette photo, Chariah et son fiancé, ainsi que Taylor et Travis, adoptent exactement la même pose pour s’embrasser, en clin d’œil à cette photo devenue virale. Et Chariah l’a même reconnu avec sa légende, qui s’exclamait simplement : « Partie : ii

Cependant, cette fois, les couples étaient habillés pour l’été de Kansas City, avec Taylor et Chariah portant des tenues en denim deux pièces et leurs autres moitiés semblant décontractées mais habillées de casquettes de baseball et de ce qui ressemble essentiellement à des versions surélevées de leurs tenues d’octobre.

@chariah_/Instagram

Sur la deuxième photo de 2024, on voit Taylor mettre ses bras autour de Travis et Chariah, exactement comme elle l’a fait dans cette publication initiale. Les deux carrousels Instagram ont donné aux fans un aperçu des coulisses de ce à quoi ressemble le célèbre couple lorsqu’ils sont dans un cadre plus détendu et nous sommes totalement là pour ça.

Alors que la saison de football américain vient de reprendre et que la chanteuse de « Fortnight » a encore un peu de temps libre avant de revenir sur scène à la mi-novembre, nous avons hâte de voir Taylor dans les tribunes pour encourager son homme. Et bien sûr, nous avons hâte de voir ce qu’elle portera ensuite.